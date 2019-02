Das Wolfsburger Badeland wird 17 und alle feiern mit

„Da wollen wir uns erst einmal aufwärmen!“, rief Animateur Daniel am Samstagnachmittag den Badelandbesuchern, die im Wellenbecken standen, zu. Aufwärmen? Die Lufttemperatur in der Halle war tropisch! Der Man von der „H 2 O Eventagentur“ meinte das sicherlich mit Blick auf die Stimmung. Denn die durfte zu Beginn des 17. Bad-Geburtstags durchaus ein paar Grad zulegen.

Der emotionale Einpeitscher und sein Kollege Phil hatten dafür ein ebenso einfaches wie effektives Rezept. „Wenn ihr die Trillerpfeife hört, haut mit euren Armen wie bescheuert aufs Wasser.“ Ob die Jüngsten mit ihren Schwimmflügeln um die Oberarme oder die Erwachsenen, alle folgten dem Kommando. Und unter Begleitung heißer Rhythmen vom DJ Pult spritzte die weiße Gischt in die Höhe.

Das gefiel auch einem der jüngsten Gäste. Der 10 Monate alte Finn Leon Jana staunte auf dem Arm seiner Mutter Sabrina über das muntere Geschehen im Wellenbecken.

Staunen und Streicheln war eine Reaktion, die bei einem Großteil der Besucher an diesem Nachmittag zu beobachten war. Staunen über den Piraten-Captain Bill, und streicheln des Federkleids seines weißen Papageis Merlin, der auf des Seeräubers Schulter saß. Da tat für Kinder und Familien ein Erinnerungsfoto mit Bill und seinem Merlin not. Der Vogel ließ das in stoischer Ruhe über sich ergehen. Artist Bill Frank betätigte sich außer als Foto-Model an diesem Badelandgeburtstag auch als Feuerschlucker und „zusammen mit meinen Mädels“ in einer Akrobatik-Show.

Diese Events sind es, die der Badelandchefin Julia Biesinger besonderen Spaß machen. Die 25-Jährige war zuvor in Magdeburg und Saarbrücken tätig. An ihrem Wolfsburger Arbeitsplatz fasziniert sie die „überwältigende Dimension der Badelandschaft.“

Henry, drei Monate alt und seine fünfjährige Schwester Fiona, sie trug das Seepferdchen-Abzeichen am Badeanzug, waren mit ihren Eltern aus Salzwedel nach Wolfsburg gekommen. Das Ehepaar ist „ein bis zweimal im Monat“ im Badeland. Der Grund: „Das Angebot für Groß und Klein stimmt hier.“

Trubel im Wellenbecken. Klein und Groß hatten reichlich Spaß. Foto: Anja Weber / regios24

Auf einem Ponton und auf einer Hindernisbahn im Sportbecken hieß es, die Balance zu wahren. Oftmals blieb es beim Versuch, viele gingen vor Erreichen des Ziels „baden.“ Möglicherweise hätte auch Ingo Walter das zur Abwechslung und Abkühlung gern getan. Aber der Ballonkünstler fertige Figuren wie am Fließband. Für den 8-jährigen Marlon Fischer aus Helmstedt zauberte er aus einem Luftballon einen Papagei. Mama Monja ließ sich daraufhin gleich eine lustige Kopfbedeckung anfertigen. Marlon ist ohnehin schon Mitglied der Kleinen Badeland-Piraten und kommt so oft es geht ins Bad im Allerpark.

„So 300 Figuren werde ich heute wohl machen“, schätzte derweil der fingerfertige Walter. „Aber erst ab 700 wird es für mich wirklich anstrengend.“