Spiegelglatter Spaß in der Fußgängerzone

Stadtmitte. Dem Puck nachjagen – und das nicht im Eispalast im Allerpark, sondern mitten in der Fuzo. Das war am Sonnabend mit den DEL Profis angesagt.

Unterm Glasdach am Hugo-Bork-Platz flitzte am Samstagnachmittag der Puck über die dort installierte, spiegelglatte Eislaufbahn. Kufencracks der DEL-Grizzlys-Wolfsburg und der U 11-Nachwuchstruppe des Eishockeyvereins zeigten Fans und Passanten, welchen Reiz ihre Sportart hat.

Für die Profis und den Nachwuchs bedeutete die Showeinlage in der Fußgängerzone eine Ein- und Umgewöhnung. Denn der glatte Untergrund besteht aus Kunststoff und nicht aus Eis. Frank Hitzschke von der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH gab einen Tipp für jene Wolfsburger, die sich dort selbst sportlich betätigen wollen: „Wer eigene Schlittschuhe besitzt, sollte die mitbringen. Vom Schliff her eignen die sich besser als die, die man hier ausleihen kann.“ Grizzly-Kapitän Gerrit Fauser freute sich, mit seinen Teamkollegen beim Schaulaufen und –spielen dabei zu sein. „Es ist gewöhnungsbedürftig, ist mal was anderes und macht richtig Spaß“, sagte der Captain dem Moderator, dem Grizzly-Vereinsvorstand Norbert Blyszcz, ins Mikrofon.

Selbst aufs glatte Parkett zu gehen, dem Zeitpunkt fieberten am Rande die Sachsen-Anhaltiner Jeremy Michelsen (13) und sein ebenfalls 13 Jahre alter Freund Beat Viezens entgegen. „Unsere Eltern sind unterwegs und kaufen ein, wir wollen die Eisbahn testen“, erzählte das Duo. Beide sind hin und wieder auch bei Eishockeyspielen, die Grizzly-Profis auf Kufen zu sehen war für die Jungen kein Neuland. Der Danndorfer Markus Hobohm ist Grizzly-Fan „schon seit 1990“ und hat Wolfsburgs Eishockeyteams schon zu Oberliga-Zeiten verfolgt. „Was sich seit damals getan hat, ist enorm“, lobt Hobohm den EHC trotz einer verpatzten DEL-Saison. Manchmal durfte auch Sohn Noah mit zu Spielen in die Eisarena. „Wenn’s nachmittags mal so passte“, erklärte er. Der 4-Jährige, mit Grizzly-Trikot, Handschuhen und Helm ging mit den Profis aufs Eis. Für den Start und einen besseren Halt ließ ihn EHC-Crack Armin Wurm den Griff seines Schlägers anfassen. Simon Drühmel, der Marketingleiter des EHC Wolfsburg, erklärte zur Aktion: „Wir identifizieren uns mit der Stadt und das bringen wir mit solchen Veranstaltungen zum Ausdruck. In den Trainingsplan von Profis und Nachwuchsmannschaft hat der heutige Termin perfekt gepasst.