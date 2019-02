Einblick in die soziale Vielfalt der Familienzentren

Wolfsburg hat elf Familienzentren, denen Kindertagesstätten angegliedert sind. Die Aufgabe der (pädagogischen) Einrichtungen formuliert Bildungsdezernentin Iris Bothe so: „Familienzentren fördern die Erziehungskompetenz der Eltern(…) Als Zentrum eines Netzwerkes verschiedener familien- und kinderunterstützender Angebote bieten sie (…) frühe Beratung, Information und Hilfe in allen Lebensphasen.“

Eine solche Konstellation erfordert von den Fachkräften vor Ort Grundwissen über die Klientel und die Flexibilität, sich auf unterschiedliche Situationen einzustellen.

Ein starres Konzept für die Zentren sei fehl am Platze, äußerte Iris Bothe am Rande des 2. Fachtags für Familienzentren am Freitag im Schulzentrum Vorsfelde.

300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem Geschäftsbereich Jugend, aus den Familienzentren - sowohl Leitungen als auch Mitarbeiter - sowie Elternvertreter kamen in den größten Ortsteil Wolfsburgs. Das Leitwort des Treffens hieß: „Dialog zwischen Eltern und Familienzentren – vielfältig und völlig überraschend“.

Für manche Überraschung bei ihren Zuhörerinnen und Zuhörern mag Christin Uhlmann, die stellvertretende Leiterin des Sinus-Instituts Heidelberg, gesorgt haben. Sie berichtete über die Sinus-Milieu-Studie 2017. Bianka Köllner, Leiterin der Abteilung Kindertagesbetreuung, befand den Vortrag als „lebendig, begeisternd, informativ“ und als Anschauung, „wie Mitglieder der verschieden Milieus so ticken.“ Eine positive Einschätzung, die von Teilnehmern bei Gesprächen in der Mittagspause ausnahmslos geteilt wurde. Katharina Varga, die Geschäftsbereichsleiterin Jugend, unterstrich: „In den Familienzentren findet sich eine bunte Mischung sozialer Milieus. Der Vortrag gab Einblick, was die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse sind, wie sich die Milieus verschoben haben und welche Entwicklung es in der Zukunft geben könnte.“

Theorie, die in der Praxis umgesetzt werden muss. Dazu sagten Sandra Gottwald vom evangelischen Paulus-Kinder- und Familienzentrum und Kerstin Grundmann vom städtischen Kinder- und Familienzentrum Vorsfelde: „Die Analyse der unterschiedlichen Familienmilieus ermöglicht uns als Fachkräften vor Ort ein tieferes Verständnis vom Alltag (…) in den Familien.“ Ein Aspekt der Sinus-Studie war: Zugewanderte sind keine homogene Gruppe und unterscheiden sich (im Bildungsverständnis und -streben) nicht signifikant von der deutschen Bevölkerungsgruppe. Am Nachmittag ging es in die Workshops. Jedes der 11 Zentren in der Trägerschaft von Stadt, AWO, DRK, evangelischer sowie katholischer Kirche kam im Mitarbeiterkreis zusammen, um die Thesen und Einsichten des Vortrags zu reflektieren und Wege zu finden, sie in die tägliche Praxis umzusetzen. Elke Mrosek, verantwortlich für die Kita-Entwicklung und die trägerübergreifende Koordination der Familienzentren, verwies auf das Netzwerk, das die Arbeit unterstützt. Dazu zählen unter anderem Stadtteilmütter, Erziehungsberatungsstellen, Bibliotheken, Vereine, Hebammen und die Musikschule.