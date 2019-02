Kritik am Baugebiet Steinkamm, Pläne für den Ortskern

Nordsteimke. Wie soll das alte Nordsteimke mit dem riesigen Sonnenkamp später verbunden werden? Braucht der Ort noch ein weiteres, kleineres Baugebiet? Wie sollen möglichst viele Bürger zum Umstieg vom Auto in den Fahrradsattel bewegt werden? Um diese Fragen ging es auch, als Oberbürgermeister Klaus Mohrs nach Nordsteimke kam. „Ich bin in keinem anderen Ortsteil so oft gewesen wie hier. Aber das hat auch seinen Grund: Hier stehen wirklich große Veränderungen an“, so Mohrs.

Mit Blick auf den Antrag der CDU-Ratsfraktion, der ein weiteres kleineres Baugebiet in Richtung Barnstorf vorsieht, erklärte Mohrs, dass noch nichts feststehe. Allerdings würde weiterer Wohnraum gebraucht. Die Allgemeine Grüne Route (AGR) solle so gestaltet werden, dass sie Alt-Dorf und das Riesenareal nicht voneinander trenne. Man arbeite an genauen Details.

Für den Ortskern Nordsteimkes, genauer den Bereich vor dem Büssing-Haus, sei neben des dauerhaften Umbaus der Fünf-Arm-Kreuzung auch die Verlegung einer der Bushaltestellen der Steinbeker Straße geplant. Am Büssing-Haus soll sie angesiedelt werden, so die Verwaltung. Am Entwurf hatte auch der Ortsrat mitgewirkt.