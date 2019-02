Schlittschuhzauber auf dem Hugo-Bork-Platz

Fest in Kinderhand war die Kunsteisfläche am Freitagnachmittag. Einige fuhren nur mit ihren Schlittschuhen über die Bahn, andere hielten sich an Eisbären oder an roten Stangen fest, mit denen sie sich vorsichtig über die Kunsteisfläche bewegten.

Eine Eislauffläche mitten in der Innenstadt hat es in Wolfsburg noch nie gegeben. Auf dem Hugo-Bork-Platz können Eislauffreunde seit Freitag auf ihre Kosten kommen. Eine Kunsteisbahn lädt zum Schlittschuhlaufen ein. Erstmals richtet die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing Gesellschaft (WMG) den „Wintermarkt mit Schlittschuhzauber“ aus.

Fest in Kinderhand war die Kunsteisfläche am Freitagnachmittag. Einige fuhren nur mit ihren Schlittschuhen über die Bahn, andere hielten sich an Eisbären oder an roten Stangen fest, mit denen sie sich vorsichtig über die Kunsteisfläche bewegten. Bei einigen sah das Schlittschuhlaufen schon recht gekonnt aus, andere waren eher wackelig auf den Beinen. Nicht selten fiel der ein oder andere auch hin, um sich dann schnell wieder aufzurappeln und weiterzulaufen. „Schön, dass hier mal etwas Neues geboten wird“, fand Ina Lebedew aus Weyhausen. Damit ihre sechsjährige Tochter Anna-Sophie Schlittschuhlaufen kann, war sie zum Hugo-Bork-Platz gekommen. „Das ist eine nette Geste“, sagte Michael Morgenstern zum neuen Angebot. Er war mit seiner siebenjährigen Enkelin Nina in die Innenstadt gekommen. „Ich fahre gerne Schlittschuhe“, sagte das Mädchen. Dass sie das ein oder andere Mal dabei auch hingefallen war, tat ihrer Freude keinen Abbruch. „Das hat Spaß gemacht.“ Ob sie in den nächsten Tagen noch einmal wiederkommen will? „Wenn du möchtest, können wird das machen“, stellte der Opa seiner Enkelin in Aussicht.

Ebenfalls mit ihren Enkelkindern war Katharina Kaiser unterwegs. „Für die Kinder ist es eine schöne Sache“, sagte sie. „Es ist schön, wenn sie in den Ferien Spaß haben können.“ Auch, wenn es sich um eine Kunsteisfläche handele, kämen die Mädchen und Jungen auf ihre Kosten.

Rund um die Eisbahn lockte der Wintermarkt die Besucher an. Von Flammlachs über Schmalzkuchen und gebrannte Mandeln bis hin zu Burgern warteten verschiedene kulinarische Köstlichkeiten auf sie. Gemütlich sitzen ließ sich zudem. Margarete Bänsch (82) und Brigitte Sülzle (84) hatten es sich bequem gemacht. „Das ist toll gemacht hier“, waren sich die beiden Frauen einig. „Wir sind begeistert.“

Für Kinder gab es zudem noch ein Karussell, das zu Fahrten einlud. Reger Betrieb herrschte beim Schlittschuhverleih. Gegen eine Gebühr von zwei Euro können hier die passenden Modelle ausgeliehen werden.