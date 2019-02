Wolfsburg. Ein zu großen Teilen neues Team der Fakultät Wirtschaft arbeitet unter Hochdruck am Campus-Open-Air.

Musikschmiede: neue Generation ist am Zug

Die gute Botschaft gleich zu Beginn: Das Campus Open-Air 2019 ist wohl gesichert. Die nächste Generation der Musikschmiede an der Ostfalia Hochschule arbeitet mit Hochdruck am Programm und dessen Realisation. Es könnte sein, dass der Campus für das Open Air temporär umzieht. Die Studenten wollen dafür Gespräche mit den Verantwortlichen des Kulturzentrums Hallenbad führen. Ihre Idee: „Wir würden den Biergarten des Hallenbades gern als Standort für das Open Air nehmen“, so Ayke Witt.

Der Musiker und Student aus Salzgitter gehört im Team der Musikschmiede mit 26 Jahren bereits zu den erfahrenen Semestern. Den Standort Hallenbad findet er ganz charmant, etwa der vorhandenen Infrastruktur wegen. Einen möglichen Termin hat das Team auch schon auserkoren. Die große Campus-Sause soll demnach am 24. Mai stattfinden.

In diesen Tagen beginne die Bewerbungsphase für Bands. Einschränkungen machen die Organisatoren nach eigenen Angaben nicht. „Wir sind da eigentlich ziemlich offen“, sagte Kira Horn, die Zweite unter den Erfahrenen. Und so ist diese Phase beinahe ein Selbstläufer. Fünf bis sechs Bands sollen zum Open-Air auftreten. Genre? „Na ja, wir hatten auch schon Schlager auf der Bühne, allerdings nur sehr kurz“, schmunzelte Ayke Witt. Es sei eben ein Campus-Open-Air, sozusagen eine selbsterklärende Eingrenzung in Sachen Genre.

Die Musikschmiede ist kein Ort sondern eine Initiative der Fakultät Wirtschaft. Im Keller des Unigebäudes haben sie einen Proberaum eingerichtet, voll ausgestattet mit Probe-PA, einer ganze Reihe von Gitarren, Schlagzeug, Keyboards und natürlich einer gemütlichen Sitzecke. Ziel: „Es geht um eine Form des Kennenlernens, des Austauschs und der Kommunikation“, erklärt Kira Horn. Jeder Studierende darf demnach den Proberaum nutzen. Ansonsten, so Horn, fänden ab und zu kleine Open-Stages oder Unplugged-Sessions statt. Ein lockeres Angebot, das sich in Ausnahmefällen sogar an externe Interessierte richtet. In erster Linie aber geht es um das Organisieren.

Das diesjährige Open-Air dürfte Campus-Open-Air reloaded heißen. Ein Jahr war sozusagen künsterische Pause angesagt, nun also die Wiederbelebung, wenngleich die Sause der Studenten eigentlich nie wirklich in Vergessenheit geraten ist. Damit das auch künftig nicht passiert, hat sich das Team kräftig verjüngt oder einfach nur erneuert. Und das sind sie, die Macher der Musikschmiede: Dilara Athas, Anita Simon, Lukas Thienel, Ruben Zaiser, Ayke Witt, Kira Horn, Kristin Winterhoff, Janina Waldinger, Ole Witt, Darius Bosch und Sascha Graubner. Ihre Aufgabe für die nächste Zeit: Zeitplan, Rahmenprogramm, Bewerbungen anhören, ansehen und selektieren, Programm zusammenstellen, Öffentlichkeitsarbeit, und so weiter. Es gibt viel zu tun. Über den Stand der Dinge halten die Schmiede ihre Fans im Internet auf dem Laufenden: www.Musikschmiede.org.

Auch die Bands dürfen sich über die Website bewerben.