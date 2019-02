Scarpino schwört Nachwuchs auf härtere Zeiten ein

„Neues Jahr. Neue Kraft. Neues Wir.“ Unter diesem Motto nahmen am Donnerstag rund 1600 Auszubildende und Studierende im Praxisverbund von Volkswagen an der ersten Jugendversammlung des Jahres im Congress-Park teil.

Aus der Arbeit des Betriebsrates berichtete Betriebsratskoordinator Gerardo Scarpino, der gleichzeitig Vorsitzender des Bildungsausschusses ist. Er verwies auf die zwei gerade veröffentlichen neuen Schließtage in Wolfsburg. Er betonte vor dem VW-Nachwuchs: „Die Zeiten werden nicht einfacher, das ist ganz offensichtlich.“ Deswegen sei es wichtig zusammenzustehen: „Ihr seid die Zukunft von Volkswagen.“

Neu war eine Podiumsdiskussion zum Thema Arbeitsordnung. Dafür standen neben JAV-Vize Klaas Schneck auch Betriebsrat Holger Bake und Alexandra Romanczyk, Leiterin Arbeitsordnung im Werk, auf der Bühne. Sie beantworteten Fragen aus dem Publikum. Und da kamen einige – so ging es zum Beispiel um das Hinweisgebersystem, Arbeitskleidung, Smartphones am Arbeitsplatz und Gleitzeit. JAV-Vorsitzende Felina Bodner freute sich über die gute Beteiligung an der Diskussion. Auch künftig hofft sie auf viele Hinweise von den jungen Kolleginnen und Kollegen im Werk, denn: „Wir arbeiten für Euch. Gebt uns Feedback, damit wir das Beste für Euch erreichen können.“

Im Rahmen des Themas „Partnerschaftliches Verhalten am Arbeitsplatz“ gab die JAV schließlich den neuen Sara-Frenkel-Preis bekannt, der erstmals am 8. November 2019 verliehen wird. Der Bewerbungszeitraum läuft vom 15. bis 19. März, die Jugend- und Auszubildendenvertretung gibt weitere Informationen.