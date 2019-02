Puck frei!

Kufencracks gucken und selbst ein paar Runden auf dem Eis drehen – das ist Samstag in der City angesagt. Beim Winterzauber unter dem Glasdach geben sich die Grizzlys ein Stelldichein. Nachmittags zeigen die Erstliga-Bären ihr Können, Autogrammstunde und Smalltalk inklusive. Vielleicht geht es ja dabei auch um das Fass, dass Wolfsburgs Kapitän gerade aufgemacht hat: Furchtlos hat Sebastian Furchner die Medien in die Mangel genommen, die um große Eishockey-Ereignisse den Bogen machen. Wie neulich beim Wintergame in Köln, das 47 000 Eishockey-Fans im Fußballstadion erlebten. Recht hat „Furchi“ und die Sportwelt hat reichlich Abwechslung zu bieten – jenseits der Fußballbundesliga. Aber das Thema hatten wir ja neulich schon bei der Handball-WM. Auf sportliche Vielfalt also!

