Das sind die Top-Filme in Wolfsburgs Kinos

Den Film "Fifty Shades of Grey - Befreite Lust mit Dakota Johnson und Jamie Dornan schauten sich im Cinemaxx viele Zuschauer an.

Ein super Sommer, die Fußball-Weltmeisterschaft und nur wenige richtige Blockbuster – die Kinos haben ein schwieriges Jahr 2018 hinter sich. Besucherzahlen nennen die Kinobetreiber zwar grundsätzlich nicht. Aber: „Die Kombination dieser Faktoren führte zu einem für den gesamten deutschen Kinomarkt historisch tiefen Besucheraufkommen“, sagt Jörg Kirsch. Der Leiter des Wolfsburger Cinemaxx und Leif Boltz vom Delphin-Palast blicken auf 2018 zurück, verraten die Film-Höhepunkte für dieses Jahr und nennen ihren persönlichen Lieblingsfilm.

Top-3-Filme

Die drei meistgesehenen Filme 2018 im Cinemaxx waren laut Kirsch „Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen“, „Avengers: Infinity War“ und „Fifty Shades of Grey – Befreite Lust“. „Generell waren Franchise- und Fortsetzungsfilme bei den Cinemaxx-Besuchern 2018 hoch im Kurs“, berichtet Kirsch. Die Top-30-Filme des Jahres im Cinemaxx Wolfsburg setzen sich weitestgehend aus Filmen zusammen, die als Fortsetzung gelten, einem Franchise zugehörig sind oder auf einer bekannten Filmvorlage basieren. Ausnahmen waren zum Beispiel das auf Freddie Mercurys Biografie basierende Drama „Bohemian Rhapsody“ oder die Til-Schweiger-Komödie „Klassentreffen 1.0 – Die unglaubliche Reise der Silberrücken“, der Spionage-Thriller „Red Sparrow“ und der Fantasy-Thriller „Meg“ mit Jason Statham in der Hauptrolle.

Im Delphin waren die meistgesehenen Filme: 1. „Avengers: Infinity War“, 2. „Jurassic World 2“, 3. „Die Unglaublichen 2“. „Bei allen Filmen lagen wir mit unseren Besucherzahlen deutlich über dem Bundesdurchschnitt“, sagt Boltz.

Beliebte Genre

„Was bei uns sehr erfolgreich und in dieser Form bundesweit einzigartig ist, sind unsere Genre-Nächte wie die Horror-Nacht oder die Kultfilmnacht“, sagt Boltz. „Die Gäste kommen aus ganz Deutschland und teilweise sogar aus dem näheren Ausland zu uns.“

Die Wolfsburger Cinemaxx-Besucher seien für verschiedenste Filme offen, meint Kirsch. „Es sticht mit Blick auf die Top-30-Filme des Jahres 2018 aber kein Genre hervor.“

Was ist neu im Kino?

Im Delphin-Palast wurde der Saal Victoria im vergangenen Jahr komplett saniert und auf den neusten Stand gebracht. Boltz: „Besonderes Merkmal sind die sehr luxuriösen VIP-Stühle, die speziell für unseren Saal gefertigt wurden, mit verstellbarer Rückenlehne und Sitzfläche sowie kleinen Tischen zwischen den Stühlen und sehr großer Beinfreiheit.“ Auch technisch sei aufgerüstet worden. „Wir haben eine neue 7.1 Dolby-Surround-Anlage, eine neue Leinwand sowie einen sehr guten neuen Projektor“, betont Boltz.

Blockbuster in 2019

Zu den am heißesten erwarteten Filmen 2019 gehören laut Kirsch sicherlich „Avengers: Endgame“, „Es: Chapter 2“, „Frozen 2“ und die Realverfilmung von „Der König der Löwen“. Letzterer Film habe die besondere Chance, sowohl Fans der Zeichentrickvorlage von 1994 sowie Filmfans ins Kino zu locken, die bei dessen Veröffentlichung noch zu jung oder noch nicht geboren waren und daher die Geschichte um Simba und Co. noch nicht auf der großen Leinwand erleben konnten. Weitere Disney-Realverfilmungen sind „Dumbo“ und „Aladdin“. „Sehr gespannt sind wir auch auf ,Alita: Battle Angel’ von James Cameron und Robert Rodriguez“, sagt Kirsch.

Zur Weihnachtszeit lockten dann Dwayne Johnson in „Jumanji 3“, mit „Master of the Universe“ ein neuer Film über die Mattel-Spielzeugfigur He-Man und natürlich mit „Star Wars Episode IX“ der wohl letzte Teil der Science-Fiction-Reihe in die Kinos. Auch Boltz erwartet mit Star Wars einen echten Blockbuster, aber auch die Marvel Comic-Verfilmung „Avengers: Endgame“ werde viele Besucher in die Kinos ziehen.

Persönliche Lieblingsfilme

„Am besten hat mir im Kinojahr 2018 ,Mission Impossible: Fallout’ gefallen“, sagt Cinemaxx-Leiter Kirsch. „Es wurde saubere Action mit der richtigen Portion Humor geboten. Sehr gespannt bin ich bereits jetzt auf Quentin Tarantinos ,Once Upon a Time in Hollywood’.“

Boltz’ Lieblingsfilm 2018 war „Avengers: Infinity War“ – die Nummer 1 unter den Besuchern des Delphin-Palastes.