Wegen Brückenarbeiten auf A39: Umleitung ab Montag

Die Auffahrt wird gesperrt, damit die Bauarbeiten auf den zwei Autobahnbrücken zwischen Fallersleben und Sandkamp beginnen können.

Wie berichtet, starten die auf zwei Jahre angelegten Arbeiten auf den östlichen Brückenteilen. Über der Heinrich-Nordhoff-Straße und dem Mittellandkanal werden ab der kommenden Woche zunächst Aufmaße genommen, Leitschutzplanken und Geländer deinstalliert, Container und Zäune aufgebaut.

Der Verkehr wird deshalb ab Montag auf zwei Fahrspuren pro Richtung komplett über die westlichen Brückenteile fließen. In der Baustelle gilt Tempo 60. Für die Autofahrer, die von Wolfsburg über die Heinrich-Nordhoff-Straße kommend auf die Autobahn in Richtung Norden wollen, wird eine Umleitung über die Hafenstraße und die Tappenbecker Landstraße zur Auffahrt Sandkamp eingerichtet. „Alle anderen Fahrbeziehungen bleiben offen“, betont Andreas Piterek, der in der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr für die Brückenarbeiten zuständig ist. Er rechnet in den ersten Wochen mit Verkehrsbehinderungen. Danach dürfte sich die Lage seiner Erfahrung nach wieder entspannen, weil sich Autofahrer auch andere Wege suchen.

Am Montag wird an der Heinrich-Nordhoff-Straße eine Autobahnauffahrt gesperrt. Die Umleitung ist ausgeschildert. Foto: Darius Simka / regios24

Ausnahmezustand könnte dagegen für rund 72 Stunden im Mai herrschen. Dann wird der östliche Brückenteil über der Heinrich-Nordhoff-Straße abgerissen. „Diese Aktion wird nur ein einziges Wochenende laufen“, verspricht Piterek. Zwischen Freitagmittag und Montagmorgen sollen Überbau, Pfeiler, Fundamente und Widerlager verschwinden. Währenddessen kann die Brücke logischerweise nicht unterfahren werden. Die Landesbehörde kündigt Umleitungen an: Wer von Fallersleben in die Innenstadt will, kann dann vor der Brücke auf die A 39 in Richtung Süden auffahren, nimmt gleich die nächste Abfahrt Wolfsburg-Fallersleben, fährt dort auch wieder auf die Autobahn in Richtung Norden auf und vor der Brückenbaustelle auf die Heinrich-Nordhoff-Straße ab. Eine zweite Umleitung – für nicht autobahntaugliche Fahrzeuge die einzige – führt über die Erich-Netzeband-Straße, die Frankfurter Straße und die Braunschweiger Straße. Im August wiederholt sich das Spiel: Dann wird der neue Brückenüberbau an seinen Platz gehievt, was ebenfalls nur von Freitagmittag bis Montagmorgen dauern soll.

Wie berichtet, wird die Autobahnbrücke über die Heinrich-Nordhoff-Straße wegen alters- und verkehrsbedingter Schäden durch einen Neubau ersetzt. Zugleich wird die Brücke über den Kanal umfangreich instandgesetzt. Die Bauarbeiten an den östlichen Teilen der zwei Brücken sollen vor Weihnachten abgeschlossen sein. Im kommenden Jahr werden dann die westlichen Brückenteile erneuert.