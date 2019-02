95 Jahre: Reit- und Fahrverein bereitet Feierlichkeiten vor

Bereits jetzt laufen die Vorbereitungen auf das Event, das auch deshalb so groß begangen wird, weil Carl Hahn (92) – Ehrenmitglied, Vereinsratsmitglied und ehemaliger Volkswagen-Vorstandsvorsitzender – nicht bis zum 100-Jährigen auf eine große Jubiläumssause warten wollte.

Für die Galavorführungen üben die Voltigierer des Reit- und Fahrvereins Wolfsburg schon ihre Kür ein. Auch die Reiter proben. Wenn die Kutschen es mitmachen, werden in der Jubiläumsshow am Samstag, 25. Mai, auch die Fahrer ihr Können zeigen. Die Veranstaltung soll öffentlich sein, mit einem Tag der offenen Tür verbunden werden und bei gutem Wetter auf dem großen Springplatz stattfinden.

Wie Martina Düvel vom Vorstand berichtet, durchforstet eine Gruppe abseits des sportlichen Geschehens die Archive, um Fotos und Berichte aus der bewegten Vereinsgeschichte zusammenzutragen. Zu finden gibt es sicherlich einiges, schließlich fanden in Alt-Wolfsburg in der Vergangenheit sogar Olympiavorbereitungen statt. Die Wiege des Vereins stand indes im Fallersleber Schützenhaus: Dort fanden sich am 18. Februar 1924 Männer zusammen, um den Reit- und Fahrverein Fallersleben zu gründen. Wolfsburg existierte damals noch gar nicht. Doch schon in den 50er-Jahren konzentrierte sich das Vereinsleben zunehmend auf die noch junge Nachbarstadt, und bald spiegelte sich das auch im Namen wider: Seit 1958 heißt der Verein Reit- und Fahrverein Wolfsburg und Umgebung (Traditionsverein Fallersleben und Hasenwinkel).

Der tummelt sich inzwischen nicht mehr im Internationalen Spitzensport, sondern sieht seine Zukunft eher im Familiären und in der Kinder- und Jugendarbeit. Einen festen Platz im Veranstaltungskalender hat aber nach wie vor der „Wolfsburg Klassiker“. Das Turnier wird in diesem Jahr vom 31. Mai bis 2. Juni ausgetragen. Bereits am Sonntag, 17. Februar, richtet der Verein einen Wettbewerb des Schulpferde-Cups aus. Im Halbfinale in Münster haben die Ponymannschaft und das Team Wolfsburg 1 kürzlich in Münster auf fremden Pferden goldene und silberne Schleifen errungen.

Fester Bestandteil des Vereinsprogramms sind Lehrgänge, zu denen sich auch Externe anmelden können. Freie Plätze gibt es unter anderem noch für die „Bodenarbeit mit Zirzensik“ (9. und 10. Februar) und für Reit- und Voltigierabzeichenlehrgänge in den Herbstferien (14. bis 19. Oktober). Im Juli findet auf dem Gelände in Alt-Wolfsburg außerdem wieder ein Feriencamp für Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 15 Jahren statt – mit Reiten, Schnitzeljagden, Lagerfeuern und einer Übernachtung im Stroh.