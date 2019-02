Die Kunst gehört den Wolfsburgern

. Wem gehört eigentlich die Kunst? Diese und andere grundlegende Fragen stellt der Berliner Künstler Michael Müller in den kommenden zwei Jahren im Schloss Wolfsburg; statt eine klassischen Sammlungsschau zu präsentieren, setzt er sich mit dem Prinzip der Kunstsammlung selbst auseinander.

Das erste Ergebnis: Die Kunst gehört den Bürgern. „Die Sammlung der Städtischen Galerie wurde und wird schlussendlich von Steuergeldern bezahlt – deshalb gehört sie jedem einzelnen Wolfsburger“, sagt Susanne Pfleger, Leiterin der Städtischen Galerie. Michael Müller will deshalb alle Wolfsburger einladen, sich mit ihrem Kunstschatz auseinander zu setzen: Unter anderem will er das erreichen, soviel sei verraten, indem er das Selbstverständliche aus seinem gewohnten Kontext entfernt.

Über zwei Jahre lang soll sich das Ausstellungs- und Installationsprojekt ziehen, acht aufeinander folgende Fassungen sowie unterschiedliche Formate sind geplant. Los geht’s am kommenden Freitag, 8. Februar, wenn um 18 Uhr die erste Fassung eröffnet wird. Sie trägt den Titel „Deine Kunst (Das Schweigen der Bilder)“. Die Besucher erwartet eine Sammlungsausstellung, die in ihrem Kopf entstehen muss. Mit silbrigen Tüchern hat Michael Müller alle Wände im Westflügel bespannen lassen, ganz karg nehmen die Räume und die Flure den Besucher in Empfang. Eine Leerstelle, die sich ins akustische ausdehnt: Denn am Eingang liegen Schallschutzkopfhörer bereit, mit denen die Besucher alle auditiven Reize ausblenden können. So ausgestattet wird der Gang durch den silbrig glänzenden Westflügel zur Tour durch ein Labyrinth: die Orientierung geht verloren, und so bleibt nur noch die Leere, die gefüllt werden will.

„Ich verstehe die erste Fassung als einen Nullpunkt“, erklärt Michael Müller, „es gibt keinen Anhaltspunkt, an dem sich das Auge festhalten könnte.“ Die Erwartungshaltung einer Sammlungsausstellung werde so ganz entschieden enttäuscht. So stellt Michael Müller in seiner Installation aber auch eine Forderung an die Besucher – nämlich die, ihr eigener Kurator zu werden. „Ich möchte schon, dass sie nass werden“, sagt der Künstler – sie also ins kalte Wasser werfen. Susanne Pfleger nennt das eine Steilvorlage für die Besucher, die auf sich selbst zurück geworfen werden: „Dabei ist es aber auch ein äußerst delikates Angebot, selbst aktiv zu werden“, so Pfleger.

„Ich will die Wolfsburger in den kommenden zwei Jahren einladen, sich mit ihrer Sammlung zu beschäftigen“, so Müller, „sie sollen selbst entscheiden, wie sie mit ihr umgehen wollen.“ So könne jeder für sich selbst der Frage auf den Grund gehen, inwieweit der Kurator einer Sammlungsschau selbst zum Künstler wird.

Die Aufbauarbeiten für die kommende Schau sind fast abgeschlossen: Eröffnet wird am kommenden Freitag. Foto: Anja Weber / regios24

Die Idee zu seinem Konzept sei ihm gekommen, weil es ihm so schwer gefallen sei, ein Thema für eine Sammlungsschau zu finden, so Müller. „Die Sammlung wurde ja nicht nach thematischen Gesichtspunkten angelegt. Sie sollte vielmehr die zeitgenössische Kunst im deutschsprachigen Raum abbilden“, so Müller. „Dadurch eröffnen sich gleich weitere Fragen: Ist dieses Konzept heute noch zeitgemäß? Und ist das, was früher dem Kanon angehörte, heute noch relevant? Welche Kunstwerke, die früher etwas galten, sind heute fast vergessen?“ Antworten darauf wolle er in den kommenden zwei Jahren ergründen; eine gibt Susanne Pfleger schon heute. „Heutzutage ist es nicht mehr zeitgemäß, sich auf Kunst aus dem deutschsprachigen Raum zu konzentrieren. Schon allein, weil die Grenzen zerfließen: Ist ein zum Beispiel in Berlin und in China wirkender Künstler nun dem deutschsprachigen Raum zuzuordnen?“ Das Sammlungs-Projekt von Michael Müller könne auch als Ausgangspunkt aufgegriffen werden, sich mit dem Konzept der Sammlung der Städtischen Galerie grundsätzlich auseinander zu setzen und es zu überarbeiten. „Wir sind schon dabei, eine Neuausrichtung auszuarbeiten“, so Pfleger.

Eine Auseinandersetzung mit der Sammlung der Städtischen Galerie bedeutet für Michael Müller auch eine Auseinandersetzung mit dem Depot. „Funktional ist was anderes“, sagt der Künstler dazu. Die Arbeit mit den Kunstwerken sei ihm aufgrund des geringen Platzangebotes schwer gefallen. „In anderen Depots gibt es Funktionsräume, in denen das Material gesichtet und nebeneinander gestellt werden kann. Das war hier gar nicht möglich.“

Dass nun ein geeigneter Ort für ein neues Zentraldepot gesucht werden soll, begrüßt der Künstler, und natürlich auch Susanne Pfleger. „Wir freuen uns darüber sehr. Es soll ja eine aktive Sammlung sein, mit der gearbeitet werden kann. Derzeit sind die Bedingungen sowohl für die Lagerung als auch für neue Ankäufe sehr schlecht. Die Sammlung kann nur noch eingeschränkt wachsen: Aber es macht jede Sammlung obsolet, wenn sie nicht mehr weitergeführt wird." Sie erhoffe sich für die Zukunft noch mehr Willen, die kulturelle Tradition der Stadt erfolgreich weiterzuführen. „Ich habe das Gefühl, dass dieser Wille in der letzten Zeit erlahmt.“ Dass das kulturelle Leben auch in Krisenzeiten gepflegt werden könne, zeige ein Blick in die Vergangenheit: „Auch während des Baus des Scharoun-Theaters kriselte es in den städtischen Finanzen. Und doch war der Wille da, und das Theater wurde fertiggestellt und besteht bis heute.“