Die feinen Damen mischen vorzügliche Giftcocktails

Arsen, ja. Dazu ein bisschen Strichnin, etwas Zyankali, geschüttelt im Holunderwein. Spitzenhäubchen, nein. Eva Mattes und Angela Winkler brauchen das nicht. Sie spielen Abbey Brewston und Martha Brewston mit ihrer Gestik und ihren Stimmen. Auf eine so selbstverständliche Art, als wären sie nie etwas anderes gewesen, als diese beiden älteren Damen aus Joseph Kesselrings Erfolgskomödie. So überzeugend eben, dass das Publikum im voll besetzten Scharoun-Theater am Donnerstagabend immer wieder amüsiert reagiert.

Die beiden Schwestern sind Damen, mit Manieren, mit Anstand, mit Sinn für einen schön gedeckten Tisch und großem Selbstbewusstsein. Immer, auch dann, wenn sie morden. Alleinlebende Herren, die bei ihnen ein Zimmer mieten, mit ihrem Giftcocktail „erlösen“. Natürlich nicht, ohne ihnen im Keller ein würdevolles Begräbnis zu bereiten mit einer Trauerfeier je nach Konfession. Das ist doch selbstverständlich. Diese Widersprüche sind es, die die Komödie so witzig machen. Eva Mattes ist einfach Abbey, bodenständig, abständig, eine Frau, die weiß, was sich schickt. Angela Winkler ist ebenso Martha, etwas schusselig, nervös trippelnd, aber in jeder Situation eine Dame. So sieht die beiden Schwestern auch Elaine Harper (Deborah Kaufmann). Sie bringt damit ihren Verlobten, den Theaterkritiker und Neffen der beiden Damen, Mortimer Brewster (Uwe Böhm) noch mehr zur Verzweiflung. Denn er hat aufgedeckt, was seine netten Tanten machen. Böhm spielt ihn großartig in seinem Konflikt zwischen bitterer Erkenntnis, verzweifelten Anstrengungen alles zu beenden und dem Schutz seiner Familie vor strafrechtlichen Konsequenzen. Noch dazu will er nicht mehr Elaine heiraten, wenn doch alle verrückt sind. Bruder Teddy (Gerhard Gerkes) durchgeknallt, Bruder Jonathan (Christian Redl) ein Serienmörder.

Top besetzt vom Hamburger „St. Pauli Theater“, exzellent gespielt, somit ein großes Vergnügen, große Komödie. Vielleicht so, wie sie mit Cary Grant als Mortimer von 1941 bis 1944 am Broadway New Yorks lief. Ulrich Waller hat „Arsen und Spitzenhäubchen“ noch etwas hintersinnig angelegt. Das Haus der Brewstons ist rot gestrichen. Die feine Gesellschaft basiert auf Blut. Dr. Einstein (George Meyer-Goll) hat Jonathan ein neues Gesicht „gemacht“: Er sieht aus wie Hitler, ein politischer Massenmörder.