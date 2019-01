„Reis Against The Spülmaschine“ – der Name des Künstler-Duos lässt Komik und Absurditäten vermuten. Die so genannten Song-Slammer Onkel Hanke und Philipp Kasburg wurden dieser Annahme am Donnerstagabend im „Hallenbad – Kultur am Schachtweg“ gerecht. Was eigentlich noch untertrieben ist. Mit so viel stimmungsförderndem Blödsinn am laufenden Band konnten nur die rechnen, denen die Nachwuchsbarden bereits im Vorfeld des Konzerts bekannt waren. In Wolfsburg waren das eine ganze Reihe. 150 begeisterte Besucher beim Betreten der Bühne haben „Premieren-Künstler“ nur selten. Damit ließ sich’s leben, und „Reis Against The Spülmaschine“ spannten die Zuschauer von Beginn an für ihre Unterhaltungszwecke ein.

Der Dialog mit dem Publikum unter Zuhilfenahme flotter und schräger Sprüche war einer der roten Fäden, die sich durchs Programm „Vitamine zum bösen Spiel“ zogen. Ein anderer war die verbale Verballhornung von bekannten Hits, Themen wie Verlassen werden oder Kulinarik wurden durch den musikalischen Kakao gezogen.

„Unser Humor ist direkt“, warnte Onkel Hanke, ein studierter und praktizierender Mathematiklehrer an der Gesamtschule Buxtehude, das Auditorium. Das stimmte, aber das trübte nicht die Atmosphäre, sondern beflügelte die Emotionen. Aus dem Amy-Winehouse-Hit „Valerie“ wurde ein „Suppenkraut-Song“, das binnen Kürze enthusiastische Publikum musste zum Mitsingen und Mitklatschen gar nicht erst aufgefordert werden. Musik, absurd veränderte Texte und deren Präsentation durch „Reis Against The Spülmaschine“ waren Selbstläufer auf dem Weg zur überbordenden Begeisterung im Hallenbad.

Eine witzige Show ohne Tiefgang, aber nicht platt. Überraschende, unkonventionelle, instrumentale Einlagen wie das Flöten von Mozarts Kleiner Nachtmusik auf einer leeren Bierflasche, und dazu Lieder wie „Flies’ endlich das Bad (Melodie: Feliz Navidad)“ sowie die Story vom Ladenhüter Backgammon-Spiel („Lemon Tree“) sorgten für tosenden Applaus.