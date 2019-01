Fazit – Mehr und schneller bauen

Nein, ein zweites Detroit werde es nicht geben – das Schicksal der amerikanischen Stadt werde Wolfsburg nicht ereilen. Die VW-Stadt und ihr Werk würden sich weiter positiv entwickeln, dies unterstrich Oberbürgermeister Klaus Mohrs am Donnerstagabend im Lindenhof. Dorthin waren die Nordsteimker und alle, die es noch interessierte, zu einer weiteren Auflage von „Mit Mohrs reden“ eingeladen.

Mit Blick aufs Riesenbaugebiet Sonnenkamp, bei dem zwischen Nordsteimke und Hehlingen bis zu 3000 Wohneinheiten entstehen sollen, erklärte Mohrs, dass die Investoren, die auf den hiesigen Wohnungsbau setzen, wissen würden, dass sie erst einmal 20 bis 25 Jahre vermieten müssten, damit sich die Sache rechne. „Ich würde doch erst ein Detroit provozieren, wenn ich nicht genug Wohnungen zur Verfügung stellen würde“, unterstrich der Oberbürgermeister. Volkswagen werde in den kommenden Jahren jede Menge Fachkräfte benötigen, die in der Stadt Wohnungen suchten. Zudem: „Gerade heute habe ich erneut einen Brief von Leuten erhalten, die täglich 70 Kilometer pendeln müssen. Sie fragen: Warum wird in Wolfsburg so lange gebaut? Wir müssen schneller werden und mehr bauen“, so Mohrs.

Fast die Hälfte der Wohneinheiten für den Sonnenkamp sei schon vergeben. Man müsse auch überlegen, ob die 1.250 Einheiten, die derzeit in den Steimker Gärten entstünden, ausreichten. Immer wieder sprächen bei ihm Menschen vor, die verzweifelt seien, weil ihnen in Wolfsburg die Wohnungen fehlten. Auszubildenden drohte der Abbruch der Ausbildung, weil Wohnraum fehlen würde, erklärte der Oberbürgermeister.

Zu den Fragen, die aus der Runde im Lindenhof kamen, betrafen etliche auch die Verkehrspolitik. Wann der Umbau der Fünf-Arm-Kreuzung vor dem Büssing-Haus endlich käme und wie der Ort vom immer stärkeren Durchgangsverkehr entlastet würde, dazu nahm auch Verkehrsplaner Oliver Iversen Stellung. Es mache keinen Sinn, die Nordsteimker Straße auszubauen, das würde neuen Verkehr anziehen, so die Verwaltung. Derzeit liege die tägliche Belastung bei gut 20 000 Fahrzeugen pro Tag. Mit dem neuen Baugebiet könnten es bis zu 25 000 werden.

Der Ausbau der Fünf-Arm-Kreuzung mit dem Ziel der Verkehrsberuhigung solle noch 2019 erfolgen.

Erzürnt zeigten sich einige Nordsteimker – ebenso wie zuvor andere Anwohner stadtweit – über die neuen Straßenreinigungsgebühren. Der Oberbürgermeister erklärte, dass allein gesetzliche Verpflichtung der Grund sei. Wolfsburg habe als einzige Stadt in der Vergangenheit 50 Prozent der Gebühren übernommen. Weiterer Bericht folgt.