Wolfsburg sucht Wege aus der finanziellen Schieflage

Wichtigste Einnahmequelle der Kommune ist die Gewerbesteuer. Doch die daraus resultierenden Einkünfte sind bis auf einen kläglichen Rest im einstelligen Millionenbereich schon wieder ausgegeben, wenn das Personal bezahlt ist.

Für 2019 erwartet Stadtkämmerer Werner Borcherding Gewerbesteuereingänge von 145 Millionen Euro. 143 Millionen Euro braucht er für Personal, davon allein 118 Millionen Euro für die aktiven Mitarbeiter. Für Oberbürgermeister Klaus Mohrs stellt sich sogar die Frage, wie er mit dieser Summe auskommen soll. Am Donnerstag setzte er dem Finanzausschuss das Dilemma auseinander, in dem sich der Verwaltungsvorstand sieht: In diesem Jahr würden rund 60 zusätzliche Stellen benötigt, unter anderem für Schulbegleiter und die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes. „Alle müssen zusätzliche Stellen schaffen“, sagte Mohrs mit Blick auf andere niedersächsische Städte. Zugleich müsse er aber den Haushalt konsolidieren. Deshalb werde nun über Kompensationsmöglichkeiten verhandelt – zum Beispiel darüber, wie lange freie Stellen unbesetzt bleiben können. An diesem Tag habe er das erste Gespräch mit der Personalvertretung geführt.

Sowohl Bastian Zimmermann (Linke) als auch Frank Richter (Grüne) pochten auf Informationen darüber, in welchen Bereichen Personal eingespart beziehungsweise vermehrt eingesetzt werden soll. Sie wären gut, damit die Fraktionen für sich klären könnten, welche Projekte sie wollten und worauf sie verzichten möchten, sagte Richter. Er betonte, es sei vernünftig, nicht jede Stelle neu zu besetzen. „Wir können nicht immer weiter in die Schulden hineinlaufen.“ Mohrs und Borcherding kündigten an, die Fachausschüsse würden bald über die Personalplanung informiert.

Für einen ausgeglichenen Haushalt bräuchte die Stadtverwaltung pro Jahr 220 Millionen Euro aus der Gewerbesteuer. Wie hoch diese Hürde ist, zeigt ein Blick auf die vergangenen Jahre. Genommen wurde die Hürde ausschließlich in den vier besonders fetten Jahren von 2011 bis 2014. Während die – ohnehin nur noch als Buchwert vorhandene – Überschussrücklage immer weiter abschmilzt und die Stadt regelmäßig neue Millionen-Kredite aufnehmen muss, spürt sie nun auch die Folgen ihrer regen Bautätigkeit. 416 Millionen Euro hat die Kommune seit 2013 in „Betongold“ verwandelt. Jedes der neuen Gebäude belastet den Haushalt jetzt durch Heizkosten, Versicherungskosten sowie die Abschreibungen. Zins und Tilgung der Investitionskredite werden die Stadt in diesem Jahr voraussichtlich knapp 7 Millionen Euro kosten. „Wir müssen genau hinsehen, wofür wir jeden Euro ausgeben“, sagte der Stadtkämmerer in der Ausschusssitzung.

Kein Thema war dort der bereits bei der Einbringung des Haushaltes angekündigte Plan, die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement ins Haus zu holen. Mit Hilfe der Berater will die Stadtverwaltung klären, ob sie alle bisher erfüllten Aufgaben weiter wahrnehmen kann und will. Laut einem unserer Redaktion vorliegenden Schreiben hat der Oberbürgermeister die Verwaltungsmitarbeiter kürzlich darüber informiert, dass er dem Fraktionssprecherkreis am selben Tag einen Vorschlag zu einer Zusammenarbeit mit den Beratern machen wollte. Das Ziel lautet demnach, Aufgaben, Strukturen und Prozesse daraufhin zu untersuchen, wie der Ergebnishaushalt dauerhaft um 10 bis 15 Millionen Euro verkleinert werden kann. In einer von zwei Arbeitsgruppen soll es um Einsparungen durch Verwaltungsmodernisierung gehen. Mit ihm werde es trotz schwieriger Entscheidungen keine betriebsbedingten Kündigungen geben, versicherte Mohrs. Der Gesamtpersonalrat werde sehr eng in die Untersuchung eingebunden.