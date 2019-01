Ausprobieren und spielen, spielen, spielen

17 Nachwuchsbasketballerinnen und -basketballer schwitz(t)en während der Zeugnisferien in der Sporthalle. Der TV Jahn organisiert ein zweitägiges Camp an der Heinrich-Heine-Straße. „Vereinscoach“ Michael Stemler sowie seine Assistenten Jimena (15), Jannes (12) sowie Ariana (11) sorgen für Spaß am Spiel und an der Fortentwicklung der individuellen, sportlichen Fähigkeiten.

Trainer Michael Stemler zeigt Finn, wie man richtig auf den Korb wirft. Foto: Darius Simka / regios24

Passen, Dribbeln, Werfen steht auf dem Plan, aber die Technik allein steht nicht im Fokus des Camps. „Heute lernen wir uns erst einmal kennen, probieren viel aus und vor allem spielen, spielen, spielen wir,“ sagte Jahn-Mitarbeiter Michael Stemler am Donnerstagvormittag.

Die junge Truppe der Basketballfans kam sowohl aus Wolfsburg als auch aus der Umgebung. Finn erzählte: „Ich spiele beim MTV Gifhorn Basketball. Meine Oma hat vom Camp gelesen, hat meine Mutter informiert, und die hat uns hier angemeldet.“ Mit uns meinte der Elfjährige sich und seinen sieben Jahre alten Bruder Kim. Der hat sich bisher keinem Verein angeschlossen, für ihn war das am Donnerstag eine Art Schnuppertraining. Finn zeigte sich überzeugt, dass Kim ein guter Basketballer wäre: „Er ist schnell und kann gut springen.“ Träumt Finn selbst von einer Karriere als Basketballprofi? „Nein“, hieß die schnelle Antwort. „Ich will Paläontologe werden.“

Co-Trainerin Jimena Fischer Gobernado sieht Jannes beim Spiel zu. Foto: Darius Simka / regios24

Jannes (12) aus dem Landkreis Helmstedt ist Spieler in der U 14 beim TV Jahn und sammelte beim Camp erste Übungsleiter-Erfahrung. Der Brunsroder fährt mehrere Male in der Woche zum Training in die Halle an der Wolfsburger Heinrich-Heine-Straße. Und wenn das nicht reichen sollte, gibt’s ja im heimischen Garten noch einen Basketballkorb für Wurfübungen. Die 15-jährige Jimena ist nicht nur eine gute Spielerin in der TV-Jahn-U16, sie gibt ihr Wissen auch an andere Basketballer weiter. Was sie an diesem Sport schätzt, fasst Jimena mit den Worten zusammen: „Das Spiel im Team und dass man beim Basketball alles rauslassen kann. Und außerdem hat man die Möglichkeit, etwas allein zu machen. Zum Beispiel auf einen Korb zu werfen.“ „Dass man seine ganze Kraft rauslassen kann“, fasziniert die achtjährige Melia am Basketballspielen. Obwohl: Es liegt auch in den Genen. Vater Sven Kalkstein ist Basketballer. „Zu Hause spielen wir manchmal zusammen“, berichtete Melia von familiärer Sportgemeinschaft.

Nach so viel Training und Interviewfragen war es endlich an der Zeit: „Können wir jetzt losgehen?“, fragte der elfjährige Linus. „Ich habe Hunger!“ Konnten er und seine Mitspielerinnen und Mitspieler. Die Truppe der Basketballfans marschierte mit Michael Stemler in die Mensa der Neuen Schule zum Mittagessen.