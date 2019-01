Heike Heil übernimmt Kriminaldienst in Wolfsburg

Ab Februar wird Kriminaloberrätin Heike Heil die Leitung des Zentralen Kriminaldienstes bei der Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt übernehmen. Kriminaloberrätin Imke Krysta (39) wird die Nachfolge von Heil in Helmstedt antreten und künftig die Leitung des dortigen Polizeikommissariats übernehmen. Das teilte Polizeipräsident Michael Pientka am Donnerstag mit.

Kriminaloberrätin Imke Krysta Foto: Polizei

Krysta war seit Oktober 2014 für die Kriminalitätsbekämpfung bei der Inspektion Wolfsburg-Helmstedt verantwortlich. In der Inspektion Wolfsburg-Helmstedt wurde jedoch im vorigen Jahr der Dienstposten Leiterin/Leiter Zentraler Kriminaldienst mit einer neuen Bewertung versehen. In einer landesweiten Ausschreibung hat sich die derzeitige Leiterin des Polizeikommissariats Helmstedt, Heike Heil (55) durchgesetzt. Sie hat in den zurückliegenden Jahren mehrfach diese Dienststelle verantwortlich geführt, zuletzt 2009 bis 2013.

Auch in Gifhorn stehen Veränderungen an: Polizeioberrat Thomas Bodendiek, der in Wolfsburg kein Unbekannter ist, weil er bis 2009 Leiter Einsatz war, wird im Juni die Nachfolge von Polizeidirektor Michael Feistel als Leiter der Polizeiinspektion Gifhorn antreten.