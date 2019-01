Was für’s Herz – aber nichts für den kleinen Geldbeutel

Wolfsburg. Billig wird der Einstieg in die E-Mobilität für die VW-Kunden nicht. Ein günstiges Einsteigermodell ist nicht in Sicht. Dafür aber ein E-Buggy.

Die E-Mobilität soll für den Kunden ein Vergnügen werden, ein bequemer, umweltfreundlicher und vollvernetzter Fahrspaß. Das versprechen Hersteller wie Volkswagen. Es wird mit Sicherheit auch ein teurer Spaß für die künftigen Besitzer eines Vertreters der ID.-Family, denn ein klassisches Einsteigermodell für den schmalen Geldbeutel hat Volkswagen für die Elektro-Marktoffensive ab dem nächsten Jahr nicht im Angebot. Interessenten müssen mit dem E-Up vorlieb nehmen. Aber das ist natürlich nur ein als Verbrenner konzipiertes Auto, in das man Batterietechnik verbaut hat.

Ein ID-Einsteigermodell für unter 20.000 Euro folgt erst dann, wenn Neo, Buzz, Vizzion und Crozz schon längst über die Straßen stromern. Offenbar hat auch Volkswagen dieses Manko erkannt und schiebt nun zunächst einmal die Studie eines vollelektrischen neuen Buggys nach. Buggy? Ja, da war mal was. „Bis in die 80er-Jahre entstanden weltweit rund 250.000 individuelle Fahrzeuge in Kleinserien und Unikaten“, berichtet VW in einer Pressemitteilung. Beliebt waren die knuddeligen Strandfahrzeuge vor allem in Kalifornien. Das Nischenmodell, so es denn jemals in Serie geht, ist mithin auch keine Alternative für Elektroeinsteiger.

Um seine neue E-Familie zu vermarkten, muss Volkswagen aber Emotionen ins Spiel bringen. Denn die Vorstellung, in autonom fahrenden Elektroautos unterwegs zu sein, ist für viele Autofahrer derzeit eine doch eher abtörnende Vorstellung. Deshalb spielen die Wolfsburger in ihren derzeit laufenden Werbekampagnen für die IQ-Modelle bewusst mit diesem Vorurteil. Gerade mit dem Buzz, der den Kultstatus der Transportermodelle in die Zukunft führen soll und der nun angekündigten Buggy-Variante wird bewusst auf die lange Tradition der bescheiden-sympathischen Volkswagen der automobilen Gründerzeit verwiesen. Zugleich sollen gerade diese Spaß-Studien aber auch verdeutlichen, dass das Vergangene nicht wiederkommt und die Zukunft den reinen Elektroautos gehöre. An diesem Spagat versucht sich auch VW-Chefdesigner Klaus Bischoff, wenn er in einer VW-Mitteilung sagt: „Ein Buggy ist mehr als ein Auto. Es ist ein automobiles Lebensgefühl. Das spiegelt sich auch im neuen E-Buggy wider, der zeigt, wie die moderne, retrofreie Interpretation eines solchen Klassikers aussieht und vor allem, wie emotional Elektromobilität sein kann.“

Die Buggy-Studie soll auch noch eine andere Botschaft vermitteln. „Die neue Studie auf MEB-Basis beweist, dass die vollelektrische Plattform nicht ausschließlich nur für Großserien-Modelle genutzt werden kann. Der Modulare E-Antriebsbaukasten hat das Potenzial, genau wie damals die Käfer-Plattform, individuelle Kleinserien entstehen zu lassen“, teilt VW mit. Sollte ab nächsten Jahr dann die Elektrowelle über die Straßen Deutschlands schwappen, dann wird VW wohl auch schnell ein Einsteigermodell nachschieben – einen echten Volksstromer.

Die Studie des vollelektrischen Buggy feiert seine Premiere übrigens auf dem 89. Internationalen Automobil-Salon in Genf (7. bis 17. März).