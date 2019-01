Hohe Freiheitsstrafe für Überfall auf Spielhalle

Der Prozess gegen einen 40-jährigen Wolfsburger vor dem Braunschweiger Landgericht war ein zähes Ringen um belastbare Fakten. Er war kurios, weil der Angeklagte in persönlichen Briefen zunächst Verantwortung für den Überfall auf die Spielhalle in der Breslauer Straße am 18. Juni vergangenen Jahres übernommen hatte – dann aber vor Gericht seine Schuld bezweifelte, weil er sich auf den Bildern der Videoüberwachung nicht selbst erkannte. Eigene Erinnerung? Fehlanzeige. Der Angeklagte ist seit Jahren drogenabhängig, am betreffenden Abend will er einen Filmriss gehabt haben.

Das Gericht sah den Mann jedoch unzweifelhaft als Täter an und verurteilte ihn zu einer Freiheitsstrafe von viereinhalb Jahren. Wegen seiner langjährigen Drogenabhängigkeit erfolgt die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt.

Der letzte Verhandlungstag am Donnerstag begann ebenfalls mit einem Kuriosum: Eine Zeugin, die schon vor der Tür gewartet hatte, war plötzlich verschwunden. Erst nach mehreren Anrufversuchen gelang es dem Gericht, sie zu erreichen und wieder zum Saal zu bitten. Die 39-Jährige soll am Tatabend mit dem Angeklagten und zwei weiteren Personen an einer Tankstelle gestanden haben.

Doch für ein handfestes Alibi für den Beschuldigten reichte die Aussage nicht, dafür blieben die Zeitangaben zu vage.

Überhaupt hatten viele Zeugenaussagen in dem Prozess eher Fragen aufgeworfen, denn Licht ins Dunkel gebracht. Ein Mithäftling des Angeklagten hatte Alternativtäter ins Spiel gebracht, von denen er jedoch nur die Profilfotos auf Facebook vor Augen hatte. Der überfallene Kassierer der Spielhalle hatte von einem Stammgast berichtet, der den Angeklagten als Täter ausgemacht haben will – weil sich dieser mit der Tat gebrüstet haben soll. Doch der Stammgast tauchte nicht mehr auf. Und auch Widersprüche zwischen Angaben bei polizeilichen Vernehmungen und Aussagen im Zeugenstand machten es den Richtern immer wieder schwer.

Keine Fingerabdrücke, keine DNA-Spuren – bei so wenig Handfestem war es fast schon abzusehen, dass die Plädoyers in unterschiedliche Richtungen gehen würden. Das Ausmaß überraschte dann aber doch. Fünfeinhalb Jahre Haft forderte die Staatsanwaltschaft – das Strafmaß für schweren Raub liegt bei 5 bis 15 Jahren.

Einen minderschweren Fall und verminderte Schuldfähigkeit sah der Staatsanwalt nicht. Wesentliches Indiz für ihn war das Videomaterial vom Überfall. Darauf hatten Polizeibeamte nach der Tat den Angeklagten als Täter zu erkennen gemeint, was zu seiner Festnahme führte. Sie kennen den Mann aus zahlreichen Vergehen im Zusammenhang mit seiner Drogensucht.

Und: Eine Sachverständige für Lichtbildvergleiche hatte am letzten Verhandlungstag ihre Analyse des Bild- und Videomaterials präsentiert. Sie hatte Kopf- und Gesichtsdetails zwischen der Person auf den Überwachungsaufnahmen und dem Angeklagten verglichen. Es ging um Vergleiche von der Schädeldeckenlänge über die Ausformung der Wangenbereiche und Ohrachse bis hin zur Kinnform. Ergebnis: Überall gab es Übereinstimmungen.

Die Verteidigung plädierte aus Mangel an Beweisen auf Freispruch. Im Falle einer Verurteilung müsse aber auf einen minderschweren Fall entschieden werden, so die Forderung. Zwei Jahre und neun Monate seien angebracht. Die Tat sei ungeplant erfolgt und in der Ausführung dilettantisch gewesen. So handele nur ein Mensch, der vom Drogenkonsum stark beeinträchtigt sei. Dieser Argumentation folgte das Gericht, setzte das Strafmaß aber deutlich höher an.