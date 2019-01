Steinkamp: „Ich gehe mit schwerem Herzen“

Wolfsburg Für Wolfsburgs Intendanten Rainer Steinkamp bricht im Sommer die letzte Spielzeit an: 2020 verlässt er seinen Posten am Scharoun-Theater.

. Seit mehr als zehn Jahren steht Rainer Steinkamp als Intendant an der Spitze des Scharoun-Theaters: Im Sommer des nächsten Jahres wird er seinen Posten abgeben. Sein Nachfolger oder seine Nachfolgerin soll im Frühjahr bestimmt und vorgestellt werden. Im Interview mit Eva Nick erzählt Steinkamp, wie er sich das Theater in Zukunft vorstellt: und worauf er besonders stolz ist.

Herr Steinkamp, die Spielzeit 2019/2020 wird ihre letzte am Wolfsburger Scharoun-Theater sein. Mit welchen Gefühlen sehen Sie Ihrem Ausstieg entgegen?

Ich gehe schon mit schwerem Herzen, schließlich habe ich 40 Jahre lang Theater gemacht. Die Umstellung wird einen neuen Lebensrhythmus bedeuten: Aber dem Theater werde ich sicherlich treu bleiben, ebenso die Kontakte zu Schauspielern und Sängern halten, die über die Jahre entstanden sind.

Trotzdem ist es für Sie keine Option, zu bleiben?

Mein Weggang hat einen ganz banalen Grund: Ich gehe dann mit fast 67 Jahren in Rente. Mein Vertrag wäre eigentlich schon 2018 ausgelaufen, im letzten Jahr wurde er bis 2020 verlängert. Ich finde, mit fast 67 Jahren ist dann auch ein Punkt erreicht, an dem man aufhören kann.

Was haben Sie für Ihr letztes Jahr am Theater geplant? Irgendwelche langgehegte Träume, die Sie noch umsetzen wollen?

Ich möchte weiter möglichst gutes Theater anbieten, mit den Mitteln, die wir haben. Es ist ja kein Geheimnis, dass er der Stadt Wolfsburg finanziell nicht gut geht, und in diesem Jahr werden unsere Zuschüsse aller Voraussicht nach sinken, das Budget wird kleiner. Der Aufsichtsrat und die Stadt bemühen sich, zusammen einen finanziellen Fahrplan für die nächsten Jahre zu erstellen, der für das Theater möglichst kleine Einschnitte bedeutet.

Welche konkreten Änderungen sind zu erwarten – und ab wann?

Der Theater-Haushalt wird ja saisonal geführt – bis Ende Juni sind wir durchfinanziert. Alles, was danach kommt, hängt von den Gesprächen zwischen Aufsichtsrat und Stadt ab. Wir werden sicherlich die Zahl der Vorstellungen reduzieren, womöglich wird man auch über Leuchtturm-Events nachdenken müssen. Solch ein Gala-Konzert wie das, was wir im April haben, wenn der Tenor Juan Diego Flórez zu uns kommt, wird dann wahrscheinlich nicht mehr machbar sein. Eine Preiserhöhung der Tickets ist aber nicht geplant.

Gibt es denn Anlass zu Sparmaßnahmen – etwa sinkende Besucherzahlen?

Nein. Wir gehen im Gegenteil davon aus, dass die Besucherzahlen in dieser Spielzeit noch steigen werden, wenn wir uns die Vorverkaufszahlen anschauen.

Was würden Sie als die größte Herausforderung der Zukunft für das Theater bezeichnen?

Ich würde sagen, die größte Herausforderung ist es, die Menschen zu einem Theaterbesuch zu bewegen und sich gleichzeitig auf die Wurzeln des Theaters zu besinnen. Ich habe immer versucht, eine Balance zwischen Unterhaltendem und Anspruchsvollem zu finden. Es ist kein Geheimnis, dass unterhaltsame Stücke mehr Besucher anziehen als ernste Stoffe. Dennoch halte ich die Funktion des Theaters, aktuelle, relevante Themen aus der Gesellschaft zu besprechen, für sehr wichtig. Nicht umsonst gibt es Theater schon seit Jahrtausenden: Es spricht ein Bedürfnis der Menschen an, sich von dem, was auf der Bühne gezeigt wird, berühren zu lassen. Das ist ein großes Pfund.

Sie können mit theatralen Mitteln Bilder in den Köpfen der Menschen entstehen lassen, die sie anregen zu reflektieren und im besten Fall Stellung zu beziehen, sei es, was die persönliche Situation betrifft oder die wichtigen Fragen des Zeitgeschehens. Wenn das gut gemacht ist, braucht es meiner Meinung nach nicht unbedingt viele Experimente mit neuen Medien, die ins Bühnengeschehen einbezogen werden.

Haben Sie denn das Gefühl, dass eine Rückbesinnung nötig ist? Dass also viele Theater sich zu sehr auf den Unterhaltungsfaktor konzentrieren?

Nicht bei den großen Häusern. Aber bei den kleineren Einrichtungen habe ich das Gefühl, dass es in den letzten 20 Jahren den Trend gab: Wir müssen zuerst einmal die Besucherzahlen schaffen. Und das macht man eben am besten mit Unterhaltung. Darüber gerät manchmal in Vergessenheit, dass das Theater auch einen kulturellen Auftrag hat: Nämlich das zu thematisieren, was den Menschen auf den Nägeln brennt.

Sehen Sie im Theater eine Tendenz zum Skandalösen, um Aufmerksamkeit zu erzeugen? Im Bochumer Schauspielhaus sorgte eine Inszenierung von Marquis de Sades „Philosophie im Boudoir“ mit pornografischen und sadomasochistischen Inhalten kürzlich für viel Aufregung – und viel Presse.

Nein, diese Tendenz sehe ich nicht. Ich persönlich halte das auch nicht für notwendig. Man kann auf der Bühne die Dinge ja bloß andeuten: Wie schrecklich etwa der Krieg ist, können Sie auf der Bühne nicht glaubhaft darstellen, das müssen Sie in den Köpfen der Zuschauer entstehen lassen. Man erreicht die Menschen, indem man ihnen eine Projektionsfläche gibt.

Andererseits verändern sich Tabus ständig, und das sieht man auch im Theater. Als Claus Peymann in den 1970er Jahren in seiner Faust-Inszenierung Gretchen beim Ausziehen vor dem Schlafengehen gezeigt hat, war das auch ein Skandal: Obwohl der gezeigte Vorgang so normal war. Wollte Peymann damit provozieren oder wollte er bloß eine ganz gewöhnliche Situation zeigen? Soll das Theater Spiegel der Zeit oder moralische Anstalt sein? Das sind grundsätzliche Fragen, die man in diesem Zusammenhang stellen muss. Das gleiche gilt für die Bochumer Inszenierung: Man kann das als Provokation sehen, oder schlicht als Thematisierung von sexualisierter Gewalt, die die Zuschauer zum Nachdenken darüber anregt, wie aktuell das Thema in unserer Gesellschaft ist.

Sie sind vor elf Jahren, im Sommer 2008, nach Wolfsburg gekommen. Was hat Sie bewogen, sich für die Intendanz zu bewerben?

Ich fand schon immer, dass das Scharoun-Theater ein wunderschöner Bau ist. Dazu ist es eines der großen und eines der wichtigsten Gastspieltheater im deutschsprachigen Raum. Dass sich die Stadt Wolfsburg so ein Theater leistet und was für finanzielle Möglichkeiten es hier gibt, fand ich spannend. Im Aufsichtsrat traf ich bei meiner Bewerbung gleich Menschen, die sich richtig stark gemacht haben für das Theater – ganz gleich welcher Partei. Diese Atmosphäre fand ich toll.

Sie waren damals schon über 50 und brachten viel Erfahrung mit. Was macht das Scharoun-Theater Wolfsburg im Vergleich zu anderen Häusern aus?

Neben dem tollen Gebäude selbst ist es auch die große Offenheit und Zuneigung zum Theater, die ich unter den Wolfsburgern spüren kann. Es hat mich immer überrascht, wie stolz die Wolfsburger auf ihr Theater sind. Dass eine Stadt, die so von der Industrie geprägt ist, trotzdem so kulturaffin ist, finde ich beeindruckend. Es gibt viel Offenheit für neues, davon wird sicher auch mein Nachfolger oder meine Nachfolgerin profitieren.

Der- oder diejenige soll schon in diesem Frühsommer ausgewählt und bekannt gegeben werden. Was wünschen Sie ihm oder ihr für die Zukunft?

Dass sie oder er viele andere und neue Ideen hat. Es ist für das Theater eine Chance, wenn mal wieder jemand von Außen kommt und neue Impulse mitbringt. Es wird sich hoffentlich einiges ändern: Ich bin gespannt.

Gibt es Errungenschaften der letzten Jahre, auf die Sie besonders stolz sind?

Stolz bin ich auf den Aufbau des Kinder- und Jugendtheaters mit Bernd Upadek als Leiter, das ist eine gute Sache. Auch, dass wir immer ein, zwei besondere Projekte machen konnten. Zum Beispiel den kompletten Ring von Wagner aufzuführen, oder ein Stück über Hoffmann-von-Fallersleben, der so viel bewegt hat und zu den Persönlichkeiten der Stadt gehört. Auch die Räuber-Inszenierung von Matthias Hartmann, die mit den Möglichkeiten der neuen Medien experimentiert hat.

Insgesamt freue ich mich, dass ich den guten Ruf des Hauses weiterführen konnte: Mit guten Produktionen, guten Schauspielern, einem abwechslungsreichen Programm und einem tollen Team im Haus.

Was werden Sie vermissen?

Vieles. Zum Beispiel die gemeinsamen Momente mit den Kollegen, das Gefühl, wenn man einander nach einem großen Projekt gegenseitig auf die Schulter klopft und sagt: Geschafft.