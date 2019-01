Räderdiebe werden gestört und flüchten

Stadtmitte. In einem Parkhaus in der Goethestraße wollen sie von drei Autos die Räder entwenden.

Gleich dreimal haben Unbekannte versucht, Autoräder zu stehlen – und zwar in der Zeit von Mittwochabend, 20 Uhr, und Donnerstagmorgen, 7.45 Uhr, wie die Polizei Wolfsburg am Donnerstag mitteilte. Die Unbekannten gelangten in ein geschlossenes Parkhaus in der Goethestraße. Dort versuchten sie, bei einem blauen BMW, einem roten VW Golf 7 GTI und einem weiteren schwarzen Golf 7 GTI die Räder zu entwenden.

Die Fahrzeugbesitzer fanden ihre Autos mit abgeschraubten Radmuttern – auf Pflastersteinen aufgebockt –, allerdings noch mit allen vier Rädern vor. Möglicherweise wurden die Täter gestört, so dass sie von ihrem Vorhaben abließen und unerkannt entkamen, heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Die Polizei hofft darauf, dass Anwohner oder Benutzer des Parkhauses verdächtige Personen im oder am Parkhaus gesehen haben. Möglicherweise wurde auch eine Person dabei gesehen, wie sie kurz vor dem Schließen des automatischen Rolltores ins Parkhaus gehuscht ist. Hinweise nimmt die Polizeiwache in der Heßlinger Straße unter

(0 53 61) 46 46-0

entgegen.