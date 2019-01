Steigende Kosten für Hartz IV

Mehr Geld als je zuvor gibt die Stadt Wolfsburg für Mieten und Heizkosten von Hartz-IV-Empfängern aus. Nachdem 2017 erstmals 18 Millionen Euro überschritten wurden, waren es im vergangenen Jahr mehr als 20 Millionen Euro.

Jobcenter-Chef Ingo Schrader sagte dem Sozialausschuss am Mittwoch, er erwarte weiter steigende Ausgaben, wenn mehr anerkannte Flüchtlinge eine Mietwohnung finden und aus den Asylunterkünften ausziehen können. Von den 8238 Menschen, die 2018 in Wolfsburg Leistungen bezogen, waren gut ein Fünftel anerkannte Asylbewerber. Dass sowohl die kommunalen Kosten als auch die vom Bund bezahlten Leistungen zum Lebensunterhalt (2018: 21,2 Millionen Euro) steigen, führt Schrader aber nicht allein auf die Aufnahme von Flüchtlingen zurück, sondern auch auf die Jahr für Jahr höheren Regelsätze.

2018 gelang es gut jedem vierten Kunden des Jobcenters, Arbeit zu finden: 1600 Erwerbsfähige verabschiedeten sich aus dem Leistungsbezug. Männer waren dabei erfolgreicher als Frauen: Mehr als jeder dritte Mann, aber nicht einmal jede fünfte Frau trat eine Stelle an. Etwas schlechtere Chancen als der Durchschnitt hatten die Langzeit-Leistungsbezieher. Ihre Integrationsquote in den Arbeitsmarkt lag nicht bei 28, sondern bei 21 Prozent. Das Alter hat dagegen einen geringeren Einfluss auf die Chancen von Hartz-IV-Empfängern als weithin angenommen: Im Dezember 2018 waren etwas mehr 35- bis 45-Jährige langzeitarbeitslos als Menschen über 55 Jahren. Das größte Risiko haben Menschen ohne Berufsausbildung. Von 932 langzeitarbeitslosen Wolfsburgern haben 632 keinen Beruf erlernt.

Fehlende Qualifikation nannte der Jobcenter-Leiter dann auch auf Nachfrage von Frank Richter (Grüne) als einen Hauptfaktor dafür, dass Menschen trotz Fachkräftemangels in zahlreichen Branchen keine Arbeit finden. Ein weiterer Hinderungsgrund seien gesundheitliche Einschränkungen.

Bastian Zimmermann (Linke) sprach das Problem an, dass berufliche Qualifikationen aus dem Ausland oftmals nicht anerkannt würden. Schrader berichtete, dass in der Anerkennungsstelle des Jobcenters im vergangenen Jahr 3000 Beratungsgespräche mit Arbeitsuchenden und Arbeitgebern geführt wurden. Er sprach jedoch Defizite in den Sprach- und Integrationskursen für Flüchtlinge an: Sie seien häufig sehr verschult und zu wenig an der Praxis orientiert. Auch die Lehrbücher sind aus seiner Sicht nicht optimal. Wenn Flüchtlinge daraus lernen, wie sie einen Urlaub buchen können, aber nicht, wie man in Deutschland einkauft, geht das nach Schraders Einschätzung an den Bedürfnissen vorbei.