Zeitreise mit Glamour, Swing und Wasserwelle

Am Samstag, 26. Oktober, ab 21 Uhr geht die Veranstaltungsreihe „Party like Gatsby“ des Congress-Parks Wolfsburg in die zweite Runde. Offenbar scheint das 20er-Jahre-Showkonzept in Wolfsburg eine große Fangemeinde zu haben, denn die Nachfrage sei auch in diesem Jahr sehr hoch und dass noch vor Veröffentlichung des diesjährigen Showprogramms, wie der Congress-Park mitteilt.

Alle Interessierten haben ab sofort die Möglichkeit, sich bereits vor dem offiziellen Vorverkaufsstart die begehrten Tickets zu sichern. Dies ist allerdings nur online über die Internetseite des Congress-Parks Wolfsburg möglich. Ab dem 1. März um 12 Uhr startet dann der offizielle Kartenvorverkauf. Diejenigen, die sich vorab online registriert haben, erhalten eine Stunde vor Verkaufsbeginn eine Erinnerungs-E-Mail mit dem direkten Ticket-Link zum Onlineportal von „Party like Gatsby“. Im letzten Jahr brachen beim Verkaufsstart die Server des Ticketshops zusammen, da hunderte Gatsby-Freunde gleichzeitig ein Ticket für die Premierenveranstaltung in Wolfsburg erwerben wollten.

Die ursprünglich im vergangenen Jahr auf 1500 Besucher angelegte Veranstaltung war innerhalb kürzester Zeit ausverkauft, so dass nicht nur die räumlichen Kapazitäten des Congress-Parks aufgestockt werden mussten, sondern auch das Ticketkontingent der hohen Nachfrage kurzfristig angepasst wurde, heißt es in der Mitteilung. Das Ergebnis war eine berauschende Partynacht ganz im Stil der goldenen 20er-Jahre, mit talentierten Künstlern, Akrobaten, Tänzern und Sängern, einer Schwertschluckerin und unterschiedlichen Bands oder DJs mit mehr als 2000 Besuchern im Congress-Park. Das Publikum hat sich nahezu ausnahmslos an den Dresscode gehalten und damit das Partyformat komplettiert. „Es war mir eine Freude zu sehen, wie unsere Besucher Teil dieser Show geworden sind und unseren Congress-Park in Jay Gatsbys Villa verwandelt haben“, so Geschäftsführer Thomas Muth.

Die vielen Rückmeldungen der Besucher zur Erstveranstaltung wurden in den vergangenen Wochen und Monaten ausgewertet, und dann wurde mit der Berliner Agentur HMD Speakeasy das neue Programm besprochen, auf das sich die Wolfsburger schon jetzt freuen dürfen. Das diesjährige Programm nebst Künstlern und Showacts wird in Kürze bekanntgegeben.

Das Early-Bird-Ticket gibt es für 34,90 Euro ab dem 1. März im Vorverkauf, es ist wieder auf eine begrenzte Anzahl beschränkt. Weitere Informationen zur Show und Tickets erhalten Interessierte auf der Internetseite des Congress-Parks Wolfsburg unter www.congresspark-wolfsburg.de.