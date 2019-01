Reinhold Messner erzählt in Wolfsburg vom Bergsteigen

. Der Extrem-Bergsteiger kommt nach Wolfsburg: Reinhold Messner erzählt am Freitag im Congress-Park von seinen und den Erlebnissen anderer bei der Besteigung der Weltberge. So heißt auch das Programm: „Weltberge – die 4. Dimension.“

Worum es sich bei der 4. Dimension handelt, das verriet Messner unserer Zeitung im letzten Jahr bei einem Interview: „Ich erzähle, was man nicht sehen kann. Durch diese gestochen scharfen Bilder können die Zuschauer die drei Dimensionen der Berge ja gut sehen. Was sie nicht sehen, ist die vierte Dimension, nämlich die Erfahrung, sie zu besteigen. Die Bilder helfen mit, eigene aber auch Schlüsselerlebnisse anderer Wanderer zu teilen.“ Die Bilder zum Vortrag stammen übrigens vom Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum.

Die Kunst, die Zuhörer mit Worten mit auf die Reise zu nehmen, bestünde darin, sie emotional zu beflügeln, sagte Messner weiter. Das erreiche er, indem er sich selbst in die Situation des Bergsteigenden begebe: „Mein Geist ist dann auf dem Gipfel, erlebt die Passagen noch mal, die mein Mund dem Publikum erzählt. Das kann sehr emotional werden. Ich leide, hoffe und sterbe mit den Menschen, von deren Erlebnissen ich berichte.“ Er wünsche sich eine ebenso große emotionale Beteiligung des Publikums; wenn die Zuhörer alles um sich herum vergäßen, entstünde eine neue Welt um den Vortragenden und seine Gäste herum.

Im Interview berichtete der Extrem-Bergsteiger auch davon, wie man sich am besten auf eine Bergbesteigung vorbereitet. Dabei sei es besonders wichtig, schon vor Beginn der Tour den Selbsterhaltungstrieb zu überwinden. Denn: „Spätestens auf 6000 Metern sagt mir der Selbsterhaltungstrieb, dass die Luft dünn wird und ich umkehren sollte. Er ruft Ängste und Zweifel hervor. Man muss gut vorbereitet sein, um daran vorbeizukommen. Man muss die Emotionen, die Willensstärke und die Begeisterung schon vor der Reise aufbauen, um dagegen anzukämpfen.“ Das größte Glück erlebe er dabei nicht auf dem Gipfel selbst: Denn dann wolle er bloß so schnell wie möglich zurück in Sicherheit. Das größte Glück sei die Reise selbst, die jeden Bergsteiger beseele, so Messner.

Auch von Misserfolgen ist der 74-Jährige über die Jahre nicht verschont geblieben, wie er erzählte. „Fast ein Drittel meiner Bemühungen sind über die Jahre gescheitert. Das ist der Grund, warum ich noch am Leben bin“, sagte er unserer Zeitung. Misserfolge seien wichtig, um die eigenen Fähigkeiten einschätzen zu können: „Sie sind Lernprozesse, ohne die wir nicht überleben können. Wer zu viel Glück im Leben hat, geht zu hohe Risiken ein“, so Messner.