Der „General“ wird zum Indianer-Häuptling

. Überfüllt war die Evangelische Freikirche Kreuzheide am Mittwochabend. So viele Menschen wollten „Des Himmels General“ sehen, dass sich jüngere Zuschauer sogar gegenseitig auf hinteren Stühlen im Sitzen abwechselten.

Sie alle erlebten eine Aufführung des TZE-Theaters, die es auf besondere Weise in sich hatte: ein christliches Stück, eines, das sich mit Jesus, dessen Botschaft und den Zuständen in „den Gemeinden“ befasst.

„Der General“, das ist Pastor Ted Ruland (Tobias Jakob), in seiner Gemeinde so beliebt wie gefürchtet. Ein donnernder Prediger. Ein Unfall macht aus dem „General“ ein von Schmerzen gequältes „Kind“ ohne Erinnerungen. Tobias Jakob gelingt es, diesen „großen“ Mann in seiner kindlichen Naivität plausibel zu spielen. Er verzieht das Gesicht, lallt, bewegt sich linkisch und staunt: über die Adler, die in seinen Augen bei Jesus sind.

So entwickelt sich eine Aufführung, die zeigt, wie viel Schaden er anrichtete, aber auch wie viel Ansehen ihm entgegengebracht wird. Denn die Gemeinde zahlt ein hohes Salär an den religiösen Psychotherapeuten Buck Lonstale (Ewald Landgraf). Der zieht die Neurologin Dr. Taylor (Liina Theissen) hinzu, einst Mitglied der Gemeinde, vom „General“ nach eigenem Bekunden in tiefe seelische Krisen gestürzt worden. Sie erfüllt jedoch ihre Pflicht, denkt nicht an Rache. So vermittelt die Inszenierung von Ewald Landgraf immer wieder christliche Glaubensauffassungen in Szenen und Dialogen.

Es ist ein Stück, das Konflikte (Schlachten) nicht leugnet. Auch Lonstale muss kämpfen: mit der nicht-christlichen Psychologin Miss Irons (Elke Czerwonka), die rasche Fortschritte will. Mit Lilly (Annette Krämer), der Putzfrau Lonstales kommt eine handfeste Frau hinzu, die mit Menschen umzugehen weiß.

Auch mit dem „Ex-General“, denn der wird zum Indianer-Häuptling. Es ist ein mit viel Witz gespieltes Stück, wofür der Patient Ted sorgt, weil er alles naiv-wörtlich auslegt, Metaphern nicht versteht. Es ist auch ein religiöses Werk, weil es christliche Auffassungen in Spielszenen anschaulich macht. Dazu tragen die Lonstale-Patienten Mr. Priding (Michael Sedlmayer) und Mrs. Lallaby (Urike König) bei. Zudem eine realistische Aufführung, die die Welt zeigt, wie sie ist. Aber auf Jesus’ Botschaft setzt.