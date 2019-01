Sozialausschuss will das Rund-um-die-Uhr-Mobilitätsticket

Stimmen auch der Finanzausschuss und der Rat zu, dürfen Bedürftige bald wieder ab dem frühen Morgen mit ihrem Monatsticket Bus fahren. Dass das mit einer Preiserhöhung erkauft wird, finden die Fraktionen unproblematisch.

Sozialdezernentin Monika Müller hatte dem Sozialausschuss eine Erhöhung um vier Euro auf 21 Euro für Erwachsene und 15 Euro für Kinder vorgeschlagen. „Die Erhöhung finde ich sehr moderat. Das sind 13 Cent pro Tag“, sagte Elke Zitzke (SPD) in der Ausschusssitzung. Sie wies darauf hin, dass man mit dem Ticket „zigmal“ hin- und herfahren könne. Ludmilla Neuwirth (CDU) und Bastian Zimmermann (Linke) sahen das genauso. Frank Richter (Grüne) erkundigte sich, ob die Stadtverwaltung als Großabnehmerin bei der Wolfsburger Verkehrsgesellschaft keine besseren Konditionen aushandeln könne. Er wies darauf hin, dass dies großen Arbeitgebern durchaus gelinge. Sozial-Geschäftsbereichsleiter Lothar Laubert signalisierte diesbezüglich wenig Hoffnung, versprach aber, weitere Gespräche mit der WVG zu führen.

Seit dem 1. April 2018 durften Inhaber das Mobilitätsticket erst ab 8.30 Uhr nutzen. So wollte die Stadt Kosten sparen und den morgendlichen Berufs- und Schülerverkehr entlasten. Doch in der Folge kam es zu einiger Aufregung. Schüler kamen zu spät zum Unterricht. Flüchtlingshelfer beklagten, dass Asylbewerber ihre Kinder nicht mehr in die Kita oder die Grundschule bringen könnten. Ausnahmeregelungen wurden geschaffen, forderten Nutzern wie Stadtverwaltung aber mehr Aufwand ab. Auch die ursprünglichen Ziele wurden verfehlt: Die Kosten für die Kommune stiegen weiter, und die Busse blieben morgens voll.

Die Ausschussvorsitzende Immacolata Glosemeyer (SPD) bemerkte am Mittwoch zufrieden, dass die Debatte um das Mobilitätsticket nun zu einem positiven Abschluss gekommen sei. Bastian Zimmermann wies darauf hin, dass die Fraktion Linke/Piraten von Anfang an vor zu viel Bürokratie gewarnt habe.

Die Stadt Wolfsburg hatte das Mobilitätsticket vor zehn Jahren eingeführt. Fahrgäste erhalten die ermäßigte Monatskarte, wenn sie bei der WVG ihre Wolfsburg Card vorlegen. Damit erhalten Arbeitslosengeld-II-Empfänger, Wohngeldempfänger und andere Bedürftige nicht nur beim Busfahren Preisnachlässe, sondern zum Beispiel auch in Museen und im Badeland.