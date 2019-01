Jugendliche rauben Anwohnern den Schlaf

Sie fühlen sich von nächtlichem Lärm gestört und drängen darauf, dass die Geräte auf dem Seniorenspielplatz am Schillerteich, vor allem aber die Sitzbänke abgebaut werden. Dort treffen sich ihrer Schilderung nach so gut wie keine Senioren, aber in schöner Regelmäßigkeit Jugendliche, die die Nachtruhe der Nachbarschaft stören und noch dazu jede Menge Müll hinterlassen. Mehrere Anwohner wiesen darauf hin, schon mehrfach die Polizei gerufen zu haben. Ein älterer Herr berichtete, ihm seien einmal von den jungen Leuten Schläge angedroht worden, als er sie gegen halb zwei Uhr nachts um Ruhe bat. Ortsbürgermeister Detlef Conradt (SPD) versprach, der Ortsrat werde am Ball bleiben, konnte aber nicht versprechen, dass die Verwaltung – wie von einer Anwohnerin gefordert – vor Beginn der warmen Jahreszeit die Bänke entfernt. Conradt sprach sich dafür aus, die Geräte des Seniorenspielplatzes in Zuge des seit längerem geplanten Talsperren-Umbaus rund um den Schillerteich zu verteilen. Seine Hoffnung ist, dass sie dann auch von mehr Senioren wahrgenommen und stärker genutzt werden. Der Christdemokrat Jens Thurow merkte nach der Sitzung in einer E-Mail an die Redaktion an, dass sich seine Fraktion schon 2011 für einen Mehrgenerationenspielplatz am Südufer eingesetzt habe.

