Ehestreit eskaliert – Polizist schwer verletzt

Polizeichef Olaf Gösmann beklagte im Jahres-Interview mit unserer Redaktion die zunehmende Gewalt gegen Polizeibeamte. Ein Fall, der gestern vor dem Amtsgericht verhandelt wurde, verdeutlicht, wie ein Einsatz bei einer Familienstreitigkeit eskalieren kann, dabei ein Beamter so schwer verletzt wird, dass er um seine berufliche Zukunft bangen muss. Unsere Redaktion rekonstruierte aufgrund der Aussagen des Angeklagten und der Zeugen den Fall.

Ostersamstag 2017: In einer Erdgeschoss-Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Stadtmitte wartet ein 39-Jähriger auf seine drei Jahre jüngere Frau. Sie haben einen gemeinsamen Sohn. Die Frau kommt gegen 20.15 Uhr nach Hause. Er hat ein Geschenk für sie – Parfüm. Sie offenbart ihm, dass sie mit ihrem Chef schläft und nun die Trennung will. Ihr Liebhaber warten unten vor der Haustür. Sie hat ihn darum gebeten, sie fürchtet die Reaktion ihres Ehemanns. Das Paar streitet im Wohnzimmer, ihr Sohn sitzt auf der Couch. Die Frau will ihren Noch-Ehemann beruhigen, er lässt sich nicht beruhigen, schnappt sich das Mobiltelefon seiner Frau und zertrümmert es. Wahrscheinlich ist es der Liebhaber, der den Notruf wählt.

Ein Polizist (36) und seine Kollegin (20) kommen am Haus an. Der Liebhaber empfängt sie, redet auf sie ein. Die Polizisten laufen die Treppe hoch, der Polizist klopft mehrmals an der Wohnungstür, ruft „Polizei“, befiehlt „öffnen Sie!“ Eben war noch ein Lichtschein unter der Türschwelle zu sehen, nun ist der verschwunden. Der 39-Jährige hat in der Wohnung die Sicherung ausgeschaltet. Wieder ruft der Beamte, drinnen reagiert niemand. Er wirft sich gegen die Tür, die mit lautem Krachen auffliegt.

In der Wohnung ist es stockdunkel. Der Polizist und seine Kollegin zücken ihre Taschenlampen, bewegen sich im Flur vorsichtig vorwärts, leuchten von dort aus in die Räume, dann ins Wohnzimmer. Dort steht der 38-Jährige: Er macht einen Schritt auf sie zu, sagt aber kein Wort, ballt nur seine Fäuste.

In den Lichtkegeln ihrer Taschenlampen erkennen die Beamten auf dem Sofa die Frau und das Kind. Der Junge schaut sie verstört an. Der Beamte erkennt außerdem auf dem Tisch eine Vase, Teller, Messer und Gabel. Der Ehemann reagiert immer noch nicht auf seine Ansprache, so beschließt er, Verstärkung zu alarmieren.

Eine zweite Funkstreifenbesatzung – ein Mann (24) und Frau – rast mit Blaulicht zur Wohnung. Bis die eintrifft, redet der Beamte weiter auf den Ehemann ein. Endlich ist die Verstärkung da. Das Quartett fordert den Ehemann mehrmals auf, seine Hände auf den Rücken zu legen, ihm sollen Handschellen angelegt werden. Die Beamten befürchten, der Ehemann könnte sie attackieren. Er reagiert nicht, sie beschließen ihn niederzuringen.

Der Ehemann landet vorwärts mit den Händen unter seinem Bauch auf den Boden. Er stemmt sich gegen jegliche Versuche, dass die Polizisten seine Hände zu greifen bekommen. Die Beamten schlagen auf seinen Oberkörper, um seinen Widerstand zu brechen. Der 24-jährige Polizist drückt auf eine Stelle hinter dem Ohr, der ausgelöste Schmerzreiz soll ihren Kontrahenten zur Aufgabe zwingen. Doch der Ehemann bleibt stur.

Als der 24-jährige Polizist seinen Kopf greift, stemmt sich der Ehemann hoch und der Beamte knallt mit seiner Hand gegen die Heizung. Zehn Minuten dauert der Kampf, schließlich wird die Gegenwehr des Ehemanns schwächer. Er kann überwältigt werden. Als der 24-jährige Polizist draußen per Funk der Leitstelle die Lage melden will, bemerkt er erst, dass seine rechte Hand gebrochen ist.

21 Monate später – Wiedersehen im Amtsgericht: Der Ehemann sitzt auf der Anklagebank und berichtet äußerlich ruhig von dem Abend: „Ich habe ja niemanden angegriffen, ich bin kein Verbrecher“, betont er. Warum hat er nicht die Anweisungen der Beamten Folge geleistet, will die Richterin wissen? „Woher sollte ich wissen, dass das echte Polizisten sind? Jeder weiß doch, dass man sich Uniformen kaufen kann“, sagt er.

Der 26-jährige Polizist wird als Zeuge vernommen: „Es war dunkel. Wir hielten Taschenlampen und überall lagen Sachen, mit denen der Angeklagte nach uns hätte werfen können. Wir wussten nicht, ob er alkoholisiert ist oder unter Drogen steht. Um mich und meine Kollegen zu schützen, mussten wir die Person sichern.“ Wenige Tage nach dem Einsatz wurde der Polizist mit der gebrochenen Hand vom Chefarzt der Unfallchirurgie im Klinikum operiert. Der warnte den Beamten vor, aufgrund des komplexen Bruchs könnte nach einer Operation Finger steif bleiben. „Ich war damals noch nicht verbeamtet und hatte zahllose schlaflose Nächte. Ich befürchtete, ich müsste mir mit 24 Jahren einen neuen Job suchen.“ Bis heute plagen ihn Beschwerden – aber er ist wieder dienstfähig. Im Prozess ist er Nebenkläger.

Die Ehefrau verweigerte kurz nach dem Einsatz die Aussage, das war ihr Recht. Im Prozess sagt sie aber doch aus. Sie will ihrem Noch-Ehemann helfen, das wird offensichtlich. „Er war ganz ruhig, er hat nichts gemacht“, fängt sie an. Aber je mehr Nachfragen gestellt werden, umso unsicherer wird sie. Als sie beantworten soll, warum es überhaupt zum Streit kam, rollen ihr Tränen übers Gesicht. Dann räumt sie ein: „In dem Moment hatte ich schon Angst vor meinem Mann.“

Die Richterin verkündet das Knallhart-Urteil: Wegen Widerstand und fahrlässiger Körperverletzung muss der Ehemann 1500 Euro Geldstrafe zahlen, darüber hinaus 2000 Euro Schmerzensgeld an den Polizisten und dessen Anwaltskosten erstatten.