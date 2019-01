Die Couponhefte kommen bis zum 10. Februar mit der Post

Fallersleben. Die Blickpunkt-Rabattaktion in Fallersleben startet am 11. Februar. Einzelhändler, Dienstleister und Gastronomen sind dabei.

Auch in diesem Jahr kann die Kundschaft mittels eines Couponhefts bei Einkäufen und Dienstleistungen von Vorteilen profitieren. Die Neuauflage der Rabattaktion der Blickpunkt Fördergemeinschaft startet am Montag, 11. Februar. Wie und wann das Heft in Umlauf gebracht wird, erläuterte Blickpunkt-Chef Otto Saucke bei der monatlichen Gesprächsrunde der Geschäftsleute.

Das Treffen fand in der Sülfelder Kornbrennerei statt und ging mit einer Betriebsbesichtigung einher. „Auf diese Weise lernen unsere Mitglieder auch andere Betriebe kennen“, berichtete Saucke, der an dem Konzept wechselnder Treffen in Blickpunkt-Firmen festhalten möchte.

Vom Couponheft wurden 35.000 Exemplare gedruckt. „Abgesehen von der Wolfsburger Innenstadt, werden die Hefte per Post etwa im 10-Kilometer-Radius verteilt“, berichtete Saucke. Läuft alles nach Plan, sollten sie am 10. Februar in den Briefkästen liegen. Wer leer ausgeht, kann in den Blickpunkt- Geschäften ein Exemplar erhalten. „Wir werden dort 2000 Hefte auslegen“, kündigte Saucke an.

Die Aktion selbst läuft vom 11. Februar bis zum 2. März. Während dieser Zeit können die Kunden bestimmte Waren und Dienstleistungen gratis oder mit Rabatten von bis zu 30 Prozent erhalten. Das Spektrum reicht von der Pizza mit sattem Rabatt bis zum Probetraining für lau beim Sportverein.

Auf der Tagesordnung stand auch der große Rückblick auf den Weihnachtstreff. „Bei unseren Mitgliedern ist gut angekommen, dass wir die Öffnungszeit etwas nach hinten verschoben haben und sie das Angebot nach Feierabend nutzen konnten“, sagte Saucke. Auch bei deren Kundschaft fand der Treff am Piepenpahl großen Anklang. Davon zeugen mehr als 600 Gutscheine für Blockwurst oder Glühwein, die in den Läden ausgegeben und auf der Meile eingelöst wurden. Spitzenreiter dabei waren die Kunden der Wellness-Oase.

Ein voller Erfolg war auch das Häuschen, das von wechselnden Hobbykünstlern bespielt wurde. „Von Baumkuchen über Floristik bis zu Porzellan war alles dabei“, sagte Saucke.

Folglich soll diese Aktion beim Weihnachtstreff in diesem Jahr wiederholt werden. Ebenso die Tombola. „Es fand großen Anklang, dass viele Preise lokalen Bezug hatten“, sagte Saucke.

Ein weiteres Thema war die Parkraumbewirtschaftung. Laut Saucke ist die Stadt Wolfsburg mit ihren Plänen einen Schritt weiter gekommen. Mit näheren Details wollte der Blickpunkt-Chef der Stadt jedoch nicht vorgreifen.