Schon die 6-Jährigen stecken in Feuerwehrstiefeln

Kinderfeuerwehrwart Sven Bähre berichtet, was er und seine Stellvertreterin Celine Liers alles veranstalten, um die Kinder an die Aufgaben der Feuerwehr heranzuführen.

Neindorf. Sven Bähre und Celine Liers führen die kleinen Neindorfer in der Kinderfeuerwehr behutsam an die Aufgaben der Feuerwehr heran.

Seit zwei Jahren gibt es die Kinderfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr Neindorf. Nach der Winterpause starten Kinderfeuerwehrwart Sven Bähre und seine Stellvertreterin Celine Liers von Montag, 11. Februar, an wieder alle zwei Wochen montags von 16.30 bis 18.30 Uhr mit den Diensten im Feuerwehrhaus Am Schmiedeberg 14. Weiter geht es am 25. Februar und am 11. März.

Bähre: „Wer Interesse hat, kann einfach kommen und mitmachen.“ Zehn bis zwölf Steppkes im Alter von sechs bis neun Jahren sind in Neindorf mit Eifer dabei, wenn es darum geht, das Tragkraftspritzenfahrzeug/Wasser und den Kom-mandowagen kennenzulernen oder den D-Schlauch vom Kübelwagen zu rollen. „Wir wollen ganz spiele-risch die Mädchen und Jungen an die Aufgaben der Feuerwehr heranführen und sie so für den aktiven Dienst, in den sie frühestens mit 16 Jahren eintreten können, begeistern“, erläutert Bähre, dessen Sohn Nils (7) auch mit von der Partie ist.

Dafür malen die Minis Zubehör, das sie aus den Fahrzeugen entnehmen, auf Papier, ein Schulkind schreibt den Namen dazu. „Beim nächsten Mal muss dann einer das Funkgerät oder den Verteiler holen und auf die richtige Position legen“, erläutert der Neindorfer das Spiel.

Aber nicht nur alles rund um die Neindorfer Wehr steht auf dem Programm, sondern auch Ausflüge und Bastelaktionen. Im Herbst haben die Kinder zum Beispiel Nistkästen aus Holz gezimmert. Bähre: „Bei uns gibt es eigentlich bei jedem Dienst etwas Neues zu entdecken.“

Zur Zeit gibt es in Wolfsburg vier Kinderfeuerwehren. Die erste Wehr wurde 2013 in Heiligendorf gegründet, heute haben neben Neindorf auch Barnstorf und Wendschott Kinderfeuerwehren. Der derzeitige Mitgliederstand zum 31.12.2018 betrug in allen vier Kinderfeuerwehren zusammen 60 Mitglieder unterteilt in 34 Jungen und 26 Mädchen im Alter zwischen sechs und zehn Jahren. Mörse und Vorsfelde überlegen ebenfalls, mit Kinderfeuerwehren zu starten.

„Die Gründung von Kinderfeuerwehren in den Ortsfeuerwehren ist ein wichtiges Element in der Kinder- und Jugendarbeit unserer Feuerwehren, um frühzeitig mit der Jugendarbeit zu beginnen und den Gemeinschaftssinn in der spielerischen Zusammenarbeit zu entwickeln“, betont Stadtbrandmeister-Helmut von Hausen auf WN-Anfrage. Aus seiner Sicht sind die Mitglieder der Kinderfeuerwehren die Zukunft der Jugendfeuerwehren und danach ebenfalls der Einsatzabteilung.

Von Hausen: „Durch das frühzeitige Einsteigen in die Kinder- und Jugendarbeit ergeben sich gute Zukunftsaussichten nicht nur für die Jugendfeuerwehren, sondern auch für die Einsatzabteilungen unserer Feuerwehren.“