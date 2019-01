Der Käfer-Nachfolger reist per Luftfracht an

Anfang der 1990er Jahre entsteht im American Design Center von Volkswagen ein Konzept-Fahrzeug, das den Sympathiefaktor des klassischen VW Käfer in die Gegenwart überführen soll. Das Resultat ist die Studie Concept 1, die 1994 auf der Detroit Motor Show präsentiert wird. Darüber berichtet die Historische Kommunikation des Konzerns.

Die Reaktion von Publikum und Fachpresse ist überwältigend, der Concept 1 wird zum Star der Messe. Bald darauf landet die Studie am 1. Februar 1994 per Luftfracht am Frankfurter Flughafen. Zahlreiche Journalisten nehmen dort den Concept 1 in einem Hangar auf dem Flughafengelände in Augenschein, nachdem Vorstandsmitglied Prof. Dr. Ulrich Seiffert das Fahrzeug aus der Transportkiste gefahren hat. Mit dabei sind auch die Designer der Studie, die ihre Arbeit voller Stolz präsentieren: „Wir wollten ein Fahrzeug konstruieren, das die Vergangenheit mit der Zukunft verbindet. Ein Fahrzeug, zu dem die Besitzer eine Beziehung aufbauen und Vertrauen haben können. Ein Fahrzeug, das Emotionen und modernste Technik miteinander verbindet“, so J.C. Mays, Leiter des Design-Teams. Heute, 25 Jahre später, schließt sich der Kreis. Ab 1997 als New Beetle und ab 2010 als VW Beetle produziert, hat die Studie Concept 1 ihre ganz eigene Auto-Geschichte geschrieben, die 2019 mit dem Sondermodell „Final Edition“ endet.