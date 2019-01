Stadt fördert Sportvereine mit 1,4 Millionen

Die finanzielle Förderung des Sports durch die Stadt Wolfsburg ist zwar in den vergangenen Jahren zurückgegangen, liegt aber immer noch auf einem hohen Niveau. So lautete das Fazit von Monika Müller. Die Sportdezernentin blickte während eines Pressegesprächs zusammen mit Reiner Brill (Geschäftsbereichsleiter Sport) sowie dem Sportausschuss-Vorsitzenden Werner Reimer und dessen Stellvertreter Ingolf Viereck auf das Sportjahr 2018 zurück und wagte einen Ausblick auf 2019.

Ingolf Viereck (von links), Werner Reimer, Monika Müller und Reiner Brill blickten auf das Sportjahr 2018 zurück und auf das neue voraus. Foto: Helge Landmann / Regios24

„Die Stadt fördert den Sport mit 9 Euro pro Einwohner“, sagte Müller. Vor der VW-Krise seien es 10 Euro gewesen. „Obwohl wir im vierten Jahr in Folge einen Sparhaushalt haben, hat es trotzdem keinen Stillstand gegeben“, betonte Viereck. Brill erläuterte, die Stadt habe für 95 Vereine Sportfördermittel in Höhe von 1,06 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Darin enthalten sind zum Beispiel Kosten für Übungsleiter, Fahrten und die Jugendförderung. Hinzu kämen Zuschüsse in Höhe von 386.000 Euro für die Vereine, die sich in Eigenregie um Betrieb und Unterhaltung von städtischen Sportstätten kümmern.

Brill wies zudem auf die Sanierungsmaßnahmen durch die Stadt hin. Darunter die Gymnastikhalle A an der Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule, die Einfeld- und Gymnastikhalle in Detmerode, die Sporthalle der Realschule Fallersleben oder die Generalsanierung der Mehrzweckhalle in Sülfeld, die in diesem Jahr abgeschlossen werden soll. „Wir würden vieles gerne schneller machen. Trotzdem bleibt Wolfsburg eine Stadt des Sports“, sagte Viereck und verwies auf weitere Maßnahmen wie das neue Funktionsgebäude in Barnstorf, die Umgestaltung von sechs Allwetter-Tennisplätzen der TSG Mörse und den bevorstehenden Bau des neuen Kursraumes beim MTV Vorsfelde. Der Bedarf an kleinen Gymnastikhallen und -räumen sei groß in Wolfsburg, sagte Brill. „Zwei- und Dreifeldhallen haben wir genug in der Stadt, auch wenn die teilweise saniert werden müssen.“

Der Geschäftsbereichsleiter hält die Förderung von Sport und Bewegung für eine wichtige kommunale Aufgabe. „Sport fördert die Persönlichkeitsentwicklung, die Gesundheit und den sozialen Zusammenhalt in der Gesellschaft“, betonte Brill und verwies auf Veranstaltungen wie „Willkommen im Fußball“ für Menschen mit Migrationshintergrund. Aufgabe der Verwaltung sei es selbstverständlich auch, Überlegungen zu künftigen Sport- und Bewegungsangeboten anzustellen – zum Beispiel für das künftige Riesen-Baugebiet Sonnenkamp, in dem mal 10.000 Menschen leben werden.