Addamo wird Mitglied des VW-Betriebsausschusses

Sebastiano Addamo rückt in den Betriebsausschuss des VW-Stammwerkes auf. Er gehört damit jenem Gremium an, das die operative Arbeit des Betriebsrates auf Werksebene leistet. Addamo übernimmt den Sitz, der durch die Wahl von Daniela Cavallo zur stellvertretenden Vorsitzenden des Gesamtbetriebsrates frei geworden ist. Addamo vertritt derzeit die Interessen der Beschäftigten in der Technischen Entwicklung.

Im Betriebsausschuss übernimmt Addamo den Betreuungsbereich B7. Ansprechpartner ist er damit für die Unternehmenseinheiten Personal, Group Academy, Organisation, Service Factory, Work2Work, Werkservice, Gesundheitswesen, Konzernsicherheit und Air Service. Der 43 Jahre alte Addamo sagte nach der Wahl: „Ich gehe mit großem Respekt an die neue Aufgabe heran. Denn das wohl größte Thema bei Volkswagen ist die erfolgreiche Transformation der Belegschaft im Zuge des großen Technologiesprungs. Da kommt es ganz zentral auf die Bereiche Personal, Group Academy und Organisation an. Für mich ist es darum wichtig, dass ich jetzt schnell alle Abteilungen und vor allem die Kolleginnen und Kollegen in meiner Zuständigkeit kennenlerne. Ich bin froh, dass mir Daniela Cavallo dabei mit ihrer Erfahrung zur Seite steht.“

Betriebsratsvorsitzender Bernd Osterloh erklärte: „Sebastiano Addamo ist ein erfahrener Betriebsratskollege, auf den sich die Kolleginnen und Kollegen in seinem neuen Bereich verlassen können. Er hat in der TE sehr erfolgreich gearbeitet. Darum bin ich sicher, dass Sebastiano auch diese neue Aufgabe meistern wird und die Interessen der Belegschaft hervorragend vertritt.“ Addamo hat nach der Schule bei Volkswagen eine Ausbildung zum Industriemechaniker mit der Fachrichtung Maschinen– und Systemtechnik absolviert. Er war unter anderem in der Beschaffung tätig, ehe er nach einem berufsbegleitenden Studium zum Diplom-Betriebswirt 2006 erstmals in den Betriebsrat gewählt wurde. Addamo lebt mit seiner Familie in Wolfsburg. In der Freizeit interessiert er sich für Politik, Wirtschaft, Fußball und Fitness.