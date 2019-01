Nur ein Einwand gegen den geplanten Fallersleber Haushalt

Fallersleben. Der Ortsrat Fallersleben/Sülfeld fordert Parkplätze in Fallersleben, beispielsweise am Brauhaus.

Knapp 73 Cent pro Einwohner erhält der Ortsrat Fallersleben 2019 als Verfügungsmittel. Bei 10.948 Einwohnern sind das 7965 Euro. So steht es im Haushaltsentwurf für den Stadtteil. In seiner Sitzung am Dienstagabend hatte der Ortsrat Fallersleben/Sülfeld das Werk zur Vorberatung auf dem Tisch. Für Sülfeld stehen als Verfügungsmittel 4355 Euro im Plan. Nicht mit allen Punkten, die Wolfsburgs Erster Stadtrat Werner Borcherding vorstellte, waren die Mitglieder des Gremiums einverstanden.

Ein Einwand steht im Zusammenhang mit der geplanten Sanierung des kleinen Feuerwehrgerätehauses. 2020 sollen die Arbeiten dafür beginnen. Für die Fallersleber und ihre Gäste bedeutet das: Im innerstädtischen Bereich fehlen weitere Parkplätze. Und genau darum kam aus dem Ratsrund die Forderung, ein seit Jahren verschobenes Projekt in diesem Jahr zu planen und umzusetzen: öffentliche Parkplätze am Brauhaus. Die stehen im Zukunftsprogramm für 2020 vermerkt. Und dort dürften sie wohl auch bleiben, denn einen Antrag, sie aus dem Zukunftsprogramm in den aktuellen Investitionsplan zu nehmen, folgte nicht.

Der größte Posten im Investitionsplan für Fallersleben betrifft das Schulzentrum. 1,528 Millionen Euro fließen in die Generalsanierung, eine weitere Million will die Stadt in die Außenanlagen stecken. Nicht im Programm: die Mensa. 250.000 Euro sind für die Planung und Beschaffung der Einrichtung im Haushalt verankert. Unter den Investitionen für Fallersleben taucht außerdem das Schloss mit 50.000 Euro auf. Es soll einen barrierefreien Zugang bekommen. 2020 sind dafür weitere 310.000 Euro veranschlagt. Höhe der Gesamtinvestitionen im Haushalt 2019 für den Stadtteil Fallersleben: 2,986 Millionen Euro.

In Sülfeld investiert die Stadt in diesem Jahr besonders in die Bereiche Familie und Bildung sowie Gesundheit und Sport. Laut Plan soll das Funktionsgebäude der Mehrzweckhalle für 1,532 Millionen Euro saniert beziehungsweise neu gebaut werden. Außerdem erhält die Grundschule einen Anbau samt Außenanlage für zusammen 253.000 Euro, die Kindertagesstätte St. Marien bekommt eine neu gestaltete Außenanlage für 30.000 Euro. Alle genannten Zahlen sind Ansätze im Haushaltsentwurf. Schon am 19. Februar soll der Ortsrat endgültig über das Werk entscheiden. Bis zum 28. Februar will die Stadt das Werk übrigens durch alle 16 Ortsräte gebracht haben.