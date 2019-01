Diesen Wolfsburger Lehrer muss man erlebt haben

Andreas Stolz in seinem Element: Der 65-Jährige ist mit Leib und Seele Lehrer. Nach 43 Jahren an der Eichendorffschule geht er in den Ruhestand.

Jeden Wochentag um 5.30 Uhr schwingt sich Andreas Stolz auf sein Fahrradergometer und strampelt eine halbe Stunde. Anschließend wird auf der Terrasse kalt geduscht, schnell gefrühstückt und ab geht es in die Schule. Diese jahrelange Routine hat nun ein Ende. Denn Stolz wurde am Mittwoch während einer Feierstunde in der Aula der Eichendorffschule offiziell in den Ruhestand verabschiedet ­– nach 46 Dienstjahren, davon 43 Jahre als Lehrer an der katholischen Eichendorffschule in der Frauenteichstraße. Kein Pädagoge war länger an dieser Schule.

Zur Abschiedsfeier von Andreas Stolz (Mitte) in der Aula der Eichendorff-Schule kamen mehr als 200 Gäste, darunter auch Stadträtin Iris Bothe (vorne von links), Mutter Alice Stolz und Bürgermeister Ingolf Viereck sowie Tochter Andrea (hinten von links), Christian Lübke (Schulleiter Oberschule), Sohn Christoph und Karl-Heinz Müller (Schulleiter Gymnasium). Foto: Helge Landmann / Regios24

„Künftig sitze ich dann erst um 8 Uhr auf dem Ergometer“, sagt der 65-Jährige und lacht. Was ihm an der Pension gefällt? „Dass ich mir meine Zeit selbstbestimmt einteilen kann.“ Seinen Hobbys Sport und Reisen will der Vater zweier erwachsener Kinder (Christoph 39, Andrea 37) künftig verstärkt nachgehen. Außerdem hat er zusammen mit seiner Frau Lotta von Rutenberg das Gärtnern in ihrem Heim in Sülfeld für sich entdeckt. „Ein Couch-Potato“, da ist sich von Rutenberg sicher, „wird Andreas nie werden.“ Schließlich hat Stolz quasi noch einen zweiten „Beruf“. Seit 35 Jahren ist er als rasender Reporter für die Wolfsburger Nachrichten mit viel Herzblut und voller Neugier im Einsatz. Doch dazu später mehr.

Andreas Stolz ist eine Erscheinung. Seine Brille ist ebenso markant wie sein stets glatt rasierter Schädel, seine Stimme und sein Lachen donnern einem von weitem entgegen, man sieht ihn – außer beim Sport – immer im perfekt sitzenden Anzug („Man hat ja eine Vorbildfunktion, und ich trage gerne Anzug“). Ein ehemaliger Schüler tut sich schwer mit einer Charakterisierung: „Stolz kann man nicht beschreiben. Man muss ihn erleben.“ Ein Fünftklässler meint: „Er ist streng, aber total cool. Mein Vater hatte bei ihm schon Unterricht und sagt: ,Stolz ist der Beste’.“ Und ein anderer Schüler sagt: „Herrn Stolz sieht man noch nicht, aber man hört ihn schon.“

Und Stolz selbst? Wie würde er sich beschreiben? „Laissez-faire gibt es bei mir nicht. Ich bin ein Alphatier. Als Lehrer muss man eine Art Held sein. Die Schüler müssen dich akzeptieren und zu dir aufgucken.“ Duzen lässt er sich von seinen Schülern nicht. Disziplinlosigkeiten oder Verweigerungen habe er nie erlebt. „Schüler müssen merken, dass ein Lehrer sie und ihre Interessen im Auge hat und ihnen Chancen gibt. Ich habe immer versucht, bei jedem Schüler die Stärken rauszufinden. Einer kann gut singen, der nächste schauspielern und Geschichten vortragen, ein anderer Klavier spielen. Abgeschrieben habe ich nie jemanden“, betont Stolz, der die meiste Zeit seines Berufslebens Hauptschüler in den Klassen 7 bis 10 unterrichtet hat. Wie viele das in 43 Jahren waren? „Ich weiß es nicht“, gesteht Stolz. „Tausende.“

Den Klassiker „I did it my way“ von Frank Sinatra sangen Schüler und Lehrer zum Auftakt der Abschiedsfeier für Andreas Stolz. „Seine Offenheit und Freundlichkeit und sein großes Engagement für die Schule zeichnen Andreas Stolz aus“, sagte der Leiter der Oberschule, Christian Lübke, in seiner Laudatio. In einem Film äußerten sich Schüler und Lehrer über Stolz. „Er ist immer lieb und lustig. Bei einem solchen Lehrer geht man gerne zur Schule", sagte eine Schülerin. „Mit gefällt seine Frisur“, meinte ein Schüler. Foto: Helge Landmann / Regios24

Der gebürtige Hannoveraner studierte an der pädagogischen Hochschule in der Landeshauptstadt die Fächer Englisch, Sport und katholische Religion. „Ich habe aber auch alle anderen Fächer mal unterrichtet – außer Mathe und Physik. Wenn ich da eine Stunde vertreten musste, habe ich die Schüler gefragt, wie das funktioniert“, erzählt Stolz und lacht. Durch Zufall und ein paar Empfehlungen verschlug es ihn nach Wolfsburg. Am 30. November 1975 betrat er das erste Mal die Eichendorffschule, die für ihn die nächsten Jahrzehnte sein zweites Zuhause werden sollte. „Es war ein grauer Novembertag mit Schneeregen“, erinnert er sich noch, als wäre es gestern gewesen.

Stolz prägt die Schule und die Schüler mit seiner konsequenten, manchmal auch eigenwilligen, aber stets herzlichen Art. Er besucht mit seinen Klassen viele außerschulische Lernorte: Autostadt, VfL Wolfsburg, IG Metall, Institut für Zeitgeschichte und Stadtpräsentation (IZS). Er engagiert sich mit Schülern in der Kriegsgräberfürsorge oder beim Verein „Wolfsburger für Wolfsburg“. „Mir war immer wichtig, dass Schule einen Bezug zum Leben hat. Ich wollte, dass die Schüler ihre Kompetenzen auch in der Öffentlichkeit präsentieren.“ Ebenso wichtig sind ihm die internationalen Partnerschaften. Stolz reist mit seinen Schülern nach Polen, Tschechien, Südafrika und China. „Nur wer andere Menschen und Kulturen kennt, kann sie auch beurteilen“, lautet sein Credo.

Diese Neugier auf andere Menschen kommt Stolz auch in seiner Funktion als Journalist zugute. Seit 1984 arbeitet er als freier Mitarbeiter für die Wolfsburger Nachrichten, anfangs in der Sportredaktion, dann im Lokalen. „Ich konnte so in viele unbekannte Bereiche reinschauen. Das hat mich fasziniert und mir eine neue Welt eröffnet. Es ist eine ständige geistige Herausforderung.“ Und er baut seine Storys auch immer wieder in den Unterricht ein. Nachdem er von einer Bombenentschärfung berichtet hatte, sprach er mit den Schülern über die Bombardierung Wolfsburgs im Zweiten Weltkrieg.

Nun endet Stolz’ Zeit als Lehrer an der Eichendorffschule. Er habe keine Minute bereut, diesen „schönsten Beruf der Welt“ ergriffen zu haben, versichert der 65-Jährige. „Ich bin mit Leib und Seele Lehrer. Aber bevor ein Schüler zu mir sagt: ,Mein Opa hatte auch schon bei Ihnen Unterricht’, ist es auch Zeit aufzuhören“, sagt Stolz. Und da ist es wieder, dieses laute Lachen.