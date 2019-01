19-Jähriger fährt zu schnell: Wagen knallt gegen Auto

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstagabend in Sülfeld. Grund dafür war nach Polizeiangaben, dass der Fahrer die Geschwindigkeit nicht den Witterungsverhältnissen angepasst hatte.

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstagabend in Sülfeld. Grund dafür war nach Polizeiangaben, dass der Fahrer die Geschwindigkeit nicht den Witterungsverhältnissen angepasst hatte. Um 20.20 Uhr fuhr der 19-jährige Wolfsburger mit seinem VW Beetle auf der Straße Am Kalkberg in Richtung Dorfstraße. Im Bereich einer Kurve, die Geschwindigkeit ist hier sogar auf 30 km/h begrenzt, kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen am Fahrbahnrand geparkten VW Sportsvan. Dabei wurden beide Fahrzeuge beschädigt. Der Sachschaden am Sportsvan beträgt 5000 Euro, der am VW Beetle 10.000 Euro, da beim Aufprall zwei Radaufhängungen beschädigt wurden und das Fahrzeug dadurch nicht mehr fahrbereit war.

Zur Unfallzeit war die Fahrbahnoberfläche laut Mitteilung der Polizei leicht feucht und die Haftung durch die niedrigen Außentemperaturen heruntergesetzt. Die vom Unfallverursacher gefahrene Geschwindigkeit war in jedem Fall für diese äußeren Umstände nicht entsprechend angepasst, möglicherweise sogar schneller, als es in dem Bereich erlaubt ist, heißt es vonseiten der Polizei. Die Polizei Wolfsburg appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, ihre Fahrweise dem winterlichen Wetter anzupassen „Planen Sie mehr Zeit für eine Fahrstrecke ein und fahren Sie defensiv. Damit erhöhen Sie ihre Sicherheit im Straßenverkehr und die anderer Verkehrsteilnehmer“, sagt Polizeisprecher Henrik von Wahl.