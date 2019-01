VW streicht zwei Produktionstage im Stammwerk Wolfsburg

In der Tiguanfertigung ruht die Produktion an zwei Freitagen.

Wolfsburg. VW streicht im Stammwerk zwei Produktionstage in der Fertigung II. An zwei Freitagen bleiben die Teams zu Hause.

Volkswagen wird in seinem Wolfsburger Stammwerk auch im nächsten Monat Produktionstage streichen. Die Regelung betrifft die Fertigung 2, in deren Bereich die Modelle Tiguan, Touran und Seat Tarraco produziert werden. Betriebsrat und Unternehmen einigten sich darauf, dass am 8. und am 15. Februar (es handelt sich jeweils um Freitage) in diesem Bereich nicht gearbeitet wird. Die Kompensation für den Ausfall tragen die Beschäftigten. Die Ausfalltage werden mit Freizeitansprüchen und den sogenannten Flexikonten verrechnet.