54-Jährige fährt auf der Reislinger Straße zwei Frauen an

Die Polizei Wolfsburg sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Fußgängerinnen verletzt wurden. Am Dienstagabend um 20.30 Uhr fuhr eine 54-Jährige aus Wolfsburg mit ihrem VW Up die Reislinger Straße in Richtung Berliner Ring. In Höhe der Einmündung zur Schreberstraße befindet sich eine Bedarfsampel für Fußgänger. Hier wollten zu diesem Zeitpunkt eine 43-jährige Wolfsburgerin und ihre 16 Jahre alte Tochter die Straße überqueren, wie die Polizei mitteilt. Beide betraten nach eigenen Angaben bei Grünlicht die Fahrbahn. Die PKW-Fahrerin – auch diese gab an, dass die Lichtzeichenanlage für sie Grün angezeigt habe –, erkannte die Personen auf der Fahrbahn zu spät. Es kam zur Kollision zwischen dem VW Up und den beiden Frauen. Die Fußgängerinnen prallten auf die Motorhaube und die Windschutzscheibe des Autos. Dabei zogen sich beide leichte Verletzungen zu. Sie wurden zunächst von Rettungssanitätern behandelt und dann mit einem Rettungswagen ins Klinikum in Wolfsburg gebracht. Am Kleinwagen entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Der PKW war aufgrund der beschädigten Scheibe nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Da die Aussagen bezüglich der Ampelphasen widersprüchlich sind, bittet die Wolfsburger Polizei, dass sich Zeugen des Vorfalls unter

(0 53 61) 46 46-0

melden.