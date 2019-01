Entscheidung über den fünften Zug vertagt

Gunnar Splisteser ist Vorsitzender des Elternvertretung an der Grundschule in Fallersleben. Am Dienstagabend war er zu Gast in der Sitzung des Ortsrates Fallersleben/Sülfeld im kleinen Saal des Hofmannhauses. Der hatte die umstrittene Fünfzügigkeit am Gymnasium Vorsfelde auf der Tagesordnung...