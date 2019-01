Dringend gesucht: Nachwuchs für Nordsteimker Wehr

„Davon gehen aber im zweiten Halbjahr 2019 drei in den aktiven Dienst über, weil sie dann 16 Jahre und älter sind. Dabei ist mit Nele Mühr auch das einzige Mädchen, das derzeit die Jugendfeuerwehr besucht“, erläutert Jugendfeuerwehrwart Sven Slawik das Dilemma. Schon in den vergangenen Jahren war die Zahl der jungen Menschen, die ihren Dienst im Feuerwehrhaus an der Steinbeker Straße 4 versehen, nicht gerade überbordend und belief...