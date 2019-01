Gemeinsamer Liederabend eröffnet Neuauflage von Kita singt

Im kleinen Saal der Musikschule drängten sich mehr als 40 Erzieher – jedoch nicht, um einem Konzert zu lauschen. Vielmehr waren sie in eigener Sache da, um das neue Kita-singt-Projekt mit einem gemeinsamen Liederabend zu starten. Dennis Weilmann, Kulturdezernent der Stadt Wolfsburg, begrüßte die Gäste und konnte gemeinsam mit Claudia Kayser von der Volksbank BraWo und Wilfried Andacht vom Verein der Freunde und Förderer der Musikschule der Stadt Wolfsburg das neue Liederheft und die CD für Kita singt präsentieren, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. War das alte Liederheft noch in einem hellen Grün gehalten, so leuchtet das neue Material in einem satten Orange. 5000 Liederhefte und CDs konnten mit großzügiger finanzieller Unterstützung in Höhe von 10.100 Euro durch die Volksbank BraWo, der VR-Stiftung und 1000 Euro des Vereins der Freunde und Förderer der Musikschule der Stadt Wolfsburg produziert werden. Jedem Wolfsburger Vorschulkind kann somit in den kommenden Jahren ein solches Liederheft mit 30 Liedern und der dazugehörigen CD kostenlos übergeben werden. 28 Kitas mit 530 Kindern machen in diesem Jahr bei dem Projekt mit.

Produziert wurde die CD im musikschuleigenen Tonstudio von den Lehrkräften der Musikschule. Sie haben die Songs mit groovigen Rhythmen unterlegt, arrangiert und mit viel Liebe zum Detail eingespielt. Die Gesangsparts wurden von Gesangs- und Elementarlehrkräften eingesungen, aber auch die Mitglieder des eigens zu diesem Zweck gegründeten Jugend-Popchores der Musikschule sind solistisch und in Chorarrangements zu hören. Stadtrat Weilmann konnte in seinem Begrüßungsworten von eigenen Erfahrungen mit Kita singt berichten, da seine beiden Kinder das Projekt miterleben konnten: „Die CD lief bei uns wochenlang hoch und runter und natürlich wurde auch kräftig gesungen“. Er belegte damit, dass das häusliche Singen mit attraktivem Material tatsächlich gefördert wird. Diesem Ziel der Musikschule, Kinder im Vorschulalter zum gemeinsamen Singen und Musizieren zu motivieren und die Musik im Alltag der Kitas zu verankern, widmet sich das Kita-singt-Team laut Koordinatorin Katrin Heidenreich mit viel Herzblut. Claudia Kayser freute sich, dass sie nach United Kids Foundations bei der ersten Auflage nun auch für die zweite Auflage des Liederheftes mit der VR-Stiftung einen finanzstarken Partner an der Seite der Volksbank BraWo gewinnen konnte.

Alle Beteiligten freuen sich auf die gemeinsame Vorbereitung, das Singen in den Kitas, glückliche Kinderaugen angesichts des eigenen Liederheftes und der CD sowie die Aufführungen am 23. Juni auf der Sommerbühne im Innenhof des Wolfsburger Schlosses.