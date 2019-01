Eindrücke aus Toyohashi in der Fallersleben-Realschule

Jährlich bringen sich die Schüler ihre Städte in Form von selbstgemalten Bildern gegenseitig näher, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt. In diesem Jahr beteiligten sich Schüler der Klassenstufen 5, 7, 8 und 10 der Hoffmann-von-Fallersleben-Realschule. Die Werke der Wolfsburger zeigten neben...