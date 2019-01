VWI investiert in 200 neue Wohnungen

Der Vertrieb der derzeit noch errichteten Wohnungen in den Steimker Gärten soll in Kürze starten.

Wolfsburg. In den Steimker Gärten steht der Vertriebsstart der ersten Objekte an, das gilt auch fürs Projekt Lindenhöfe.

Vor genau 66 Jahren wurde die heutige Volkswagen Immobilien GmbH (VWI) mit dem Ziel gegründet, dringend benötigten Wohnraum für die Mitarbeiter des Volkswagenwerks zu schaffen. Dieses Ziel ist aktueller denn je, denn seit einigen Jahren entwickelt und realisiert die Immobilientochter des Konzerns mit einem eigenen Wohnungsneubauprogramm zahlreiche Mietwohnungsprojekte in Wolfsburg, um der hohen Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt entgegenzutreten und passende Angebote zu schaffen, heißt es in einer VWI-Mitteilung. „Der Wolfsburger Wohnungsmarkt zeigte sich in 2018 weiterhin sehr dynamisch, gerade was die Nachfrage nach modernem und hochwertigem Wohnraum angeht. Derzeit haben wir zu wenige Wohnungen in unserem Bestand und sind faktisch vollvermietet. Mit unserem Wohnungsneubauprogramm wollen wir Angebote schaffen, um Wolfsburg als attraktiven Standort mit hoher Lebensqualität weiterzuentwickeln“, bilanziert VWI-Geschäftsführer Michael Leipelt.

In unmittelbarer Nähe zur zentralen Promenade entstehen in den Steimker Gärten derzeit mit dem Projekt Weidenplan insgesamt exklusive 31 Mietwohnungen in zwei viergeschossigen Mehrfamilienhäusern von Brederlau Holik Architekten. Alle Wohnungen werden barrierearm und nach neuestem Stand der Technik energieeffizient gebaut, heißt es weiter. Die Innenausstattung der Wohnungen beinhaltet Fußbodenheizung, qualitativ hochwertigen Boden- und Fliesenbelägen, anspruchsvoller Badezimmerausstattung, wahlweise SieMatic-Einbauküche sowie Aufzüge.. Private Mieterkeller, Abstellräume in den Wohnungen und ausreichend Parkplätze auf dem Grundstück sowie überdachte Fahrradstellplätzen stehen den Mietern zu Verfügung. „Wir freuen uns, dass wir in Kürze unseren Kunden die ersten Mietwohnungen in den Steimker Gärten anbieten können. Die Wohnungsgrößen beginnen im Weidenplan mit zwei Zimmern ab 70 Quadratmetern und gehen bis zur großzügigen Fünf-Zimmer-Wohnung mit 160 Quadratmetern“, sagt Ulrich Sörgel, Leiter Wohnimmobilien bei VWI. Im Laufe des Jahres werden neben anderen Investorenprojekten weitere VWI-Mietwohnungen in den Steimker Gärten fertiggestellt: im Promenaden-Carré am künftigen Quartiersplatz entstehen bis Mitte des Jahres 54 Wohnungen in einem Gebäudeensemble aus drei Mehrfamilienhäusern.

Auch 58 von insgesamt 152 Wohnungen des Projekts Lindenhöfe sollen in diesem Jahr realisiert werden. Ebenfalls in 2019 wird die Erschließung des zweiten Abschnitts abgeschlossen sein und die Vermarktung an Investoren beginnen. Auf der Zielgeraden in diesem Jahr befinden sich weiterhin zwei Neubauprojekte in unmittelbarer Nähe zum Volkswagen-Werk. Zum einen baut VWI mit dem Projekt „Stadtgarten Wellekamp“ 56 Mietwohnungen in vier Mehrfamilienhäusern – das Angebot reicht von der kleinen Ein-Zimmer-Wohnung für Wochenpendler ab 45 Quadratmetern bis hin zu modernen Zwei- und Drei-Zimmer-Wohnungen mit etwa 85 Quadratmetern. Mit der Marke „Splace“ werden weiterhin insgesamt 60 moderne Apartments im Wellekamp realisiert, die eine Größe von 26 bis 46 Quadratmetern haben und den künftigen, temporären Mietern zahlreiche Komfortmerkmale bieten werden.

„Auch in 2019 werden wir unserem Kurs treu bleiben und auf gleichbleibendem finanziellem Niveau in unsere Bestandsgebäude und in die kontinuierliche Verbesserung der Lebens- und Wohnqualität in den Stadtteilen investieren“, blickt Leipelt in die Zukunft.