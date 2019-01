Pärchen fährt alkoholisiert Motorroller

Die Tat geschah am Samstagabend gegen 21 Uhr in Vorsfelde.

Auf der Neuhäuser Straße in Höhe der Abzweigung zur Helmstedter Straße hat eine 53-jährige Wolfsburgerin am Samstagabend gegen 21 Uhr einen auf der Mittelinsel liegenden Motorroller bemerkt. Daneben standen zwei ihr nicht näher bekannte Personen, ein junger Mann und eine junge Frau. Die Zeugin hielt und bot den beiden Personen ihre Hilfe an. Dabei bemerkte sie Alkoholgeruch in der Atemluft. Umgehend informierte die Zeugin die Polizei. Diese Gelegenheit nutze das Pärchen, die junge Frau lief weg und der junge Mann stieg auf den Roller und fuhr über die Straße Sudamsbreite davon.

Jetzt bemerkte die Zeugin laut Polizeibericht, dass an dem Roller auch kein Kennzeichen angebracht war. Die Beamten waren kurze Zeit später vor Ort und fahndeten in der näheren Umgebung nach den beiden Flüchtigen. Etwa 30 Minuten später trafen die Beamten in der Helmstedter Straße in Nähe der dortigen Tankstelle auf zwei junge Leute, auf die die gute Personenbeschreibung der Zeugin zutraf.

Bei dem Mann handelte es sich um einen 21 Jahre alten Wolfsburger, bei dem die Beamten bei der Kontrolle einen Teleskopschlagstock auffanden und sicherstellten. Bei der 24 Jahre alten Wolfsburgerin fanden die Polizeikommissare einen Schlagring und eine geringe Menge an Marihuana, welches die Beamten ebenfalls sicherstellten.

Die Ordnungshüter nahmen den 21-Jährigen mit zur Dienststelle, wo ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,21Promille erbrachte. Dem jungen Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Er wird sich demnächst wegen Fahren unter Alkoholeinfluss, sowie Verstoß gegen das Waffengesetz verantworten müssen. Gegen seine Begleiterin wurde ebenfalls ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz und ein Verfahren wegen Erwerb und Besitz von Betäubungsmittel eingeleitet.

Wo der Motorroller abgeblieben ist, mit dem der junge Mann ursprünglich angetroffen wurde und mit dem er flüchtete kann derzeit noch nicht gesagt werden. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, denen das Pärchen auf dem Roller aufgefallen ist, oder Personen, die Angaben zur Herkunft oder zum Verbleib des Motorrollers geben können. Hinweise nimmt die Polizeistation in Vorsfelde unter

(0

53 63) 99 22 90 entgegen. Die Ermittlungen dauern an.