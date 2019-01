E-Tankstelle am Autohaus Wolfsburg ist modernisiert

. Wieder in Betrieb ist nach der Modernisierung die E-Tankstelle am Autohaus Wolfsburg Hotz und Heitmann. Auf der Automeile an der Heinrich-Nordhoff-Straße stehen nun öffentlich zugänglich drei Boxen mit je 22 Kilowatt (kW) Leistung sowie ein Schnellader mit 50 kW zur Verfügung, die von der LSW betrieben werden. „Ein schnelles Laden ist notwendig, um die Akzeptanz für Elektrofahrzeuge zu erhöhen“, erläutert Torsten-A. Kietzmann, Geschäftsführer des Autohauses. Zur Einführung ist das Laden bis Anfang März kostenlos. Der Energieversorger LSW betreibt rund 50 Ladepunkte in der Region.

