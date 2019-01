Nationalspieler kommen ins VW-Werk

Diesmal könnte der Betriebsrat von Volkswagen wahrscheinlich sogar Eintritt nehmen für seine Belegschaftsversammlung am 20. März. In Halle 11 können die traditionell fußballbegeisterten VW-Mitarbeiter nämlich leibhaftige deutsche Nationalspieler in ihrem Werk begrüßen. Die bestreiten dann abends...