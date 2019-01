Junge Landschaftsplaner konzipieren Schau

Für das Jahr 2019 plant das Forum Architektur erneut ein abwechslungsreiches Programm zur Baukultur. Inhaltlich werden die Schwerpunkte des vergangenen Jahres weiterentwickelt. Freiräume, Plätze und andere öffentliche Räume, in denen Begegnung, Austausch und städtisches Leben stattfinden kann, stehen weiterhin im Fokus. Verschiedene Aktionen und Veranstaltungen sollen laut Stadt einladen zu gemeinsamen Aktivitäten, Dialog und Austausch.

Den Auftakt des Baukulturjahres 2019 macht die Ausstellung des Niedersächsischen Staatspreises für Architektur in der Bürgerhalle des Wolfsburger Rathauses in Zusammenarbeit mit der Architektenkammer Niedersachsen und dem Niedersächsischen Bau- und Umweltministerium. Die Ausstellung zeigt noch bis zum 15. Februar die zehn Objekte der engeren Wahl, unter denen Wolfsburg mit drei Projekten vertreten ist. Der Wolfsburger Nordkopf-Tower, das Yard-Boarding-Hotel in Nordsteimke und das Labor für Fahrzeugtechnik der Ostfalia- Hochschule erreichten die finale Auswahlrunde.

Eine weitere Ausstellung im März widmet sich unter dem Titel „Freiraumerbe Wolfsburg“ der Zukunft der für Wolfsburg so typischen Quartiersplätze. In einem Hochschulprojekt der Uni Kassel setzen sich angehende Landschaftsplaner mit fünf sehr unterschiedlichen Stadtteilplätzen auseinander. Mit dem Dunantplatz am Klieversberg, dem Brandenburger Platz am Wohltberg und dem Marktplatz am Rabenberg stehen drei typische kleine Stadtteilplätze der 1950er- und 1960er Jahre auf dem Programm. Ebenfalls betrachtet wird der Detmeroder Markt, der für die urbanere Anlage eines städtischen Zentrums steht. Mit dem Marktplatz am Steimker Berg ist außerdem ein unter Denkmalschutz stehendes Ensemble aus der Zeit der Stadtgründung vertreten. Eröffnet wird die Ausstellung in der Bürgerhalle des Rathauses am Freitag, 15. März, um 18 Uhr. Am Samstag, 16. März, wollen die Studierenden ihre Ideen vor Ort auf den Plätzen mit den Anwohnern diskutieren.

Auch beim ersten Termin in der Reihe „Unterwegs mit…“ im Frühjahr geht es um Freiräume. Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide lädt Bürger zu einem dialogischen Stadtspaziergang am Nordkopf. Die Reihe wird fortgesetzt. Ebenfalls eingeplant sind die etablierten und beliebten Formate wie die Reihe Forum am Mittwoch oder die Baustellenrundgänge des Bausommers, der Tag der Architektur am Sonntag, 30. Juni, und der Tag des offenen Denkmals am 8. September. Für diesen lautet das Motto in diesem Jahr „Modern(e): Umbrüche in Kunst und Architektur“. Auch Infos und Rundgänge zur Wohnbauoffensive soll es weiter geben.