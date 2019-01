CDU möchte ein weiteres Baugebiet

Unter Verweis auf die hohe Nachfrage nach Wohnraum hat die CDU-Ratsfraktion am Donnerstag einen Antrag zur Ausweisung eines weiteren Baugebietes in Nordsteimke in den politischen Beratungsgang eingebracht. Schon vorher kam Protest: In der Einwohnerfragestunde des Bauausschusses fragte Lars Nachbar...