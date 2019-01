Kita vor der Eröffnung

. Im kommenden Monat gibt es im Rundlingsdorf Grund zum Feiern: Die AWO-Kindertagesstätte soll am 14. Februar eröffnet werden. 80 Betreuungsplätze wird es in vier Gruppen, zwei Krippen und zwei Kindergartengruppen, geben. Die Trägerschaft hat die Arbeitwohlfahrt. Die Awo sei, so die...